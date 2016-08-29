Военный эксперт: Даже плохая погода может спасти Украину от войны

Журналист Павел Фельгенгауэр считает, что войны России с Украиной можно ждать только до начала осени.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным украинского издания «Вести», украинские власти готовятся к мобилизации войск. Как сообщило СМИ, Минобороны страны уже разослало соответствующие «секретные директивы». Однако позднее в военном ведомстве опровергли данную информацию.

«Это неправда, ничего не поменялось в нашей позиции», – заверил министр обороны Украины Степан Полторак. Министр отметил, что очередная мобилизация будет зависеть от ситуации на фронте, и пока такое решение не принято.

Российский журналист, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр поделился с Sobesednik.ru своими прогнозами относительно российско-украинского конфликта и рассказал, чего в этой ситуации можно ожидать от Запада.

– Ситуация в отношениях между Россией и Украиной, безусловно, накалена, и огонь конфликта продолжает подогреваться подобными информационными вбросами со стороны СМИ. Но чего нам ждать в реальности?

– Сейчас есть существенная угроза того, что может начаться так называемая большая война между Россией и Украиной. Угроза есть; надо понимать, что если начнут мобилизацию, это может стать дополнительным фактором. С военной точки зрения это было бы, может быть, и разумно, с другой стороны, это опасно. Опасно спровоцировать эту войну.

– Вы в интервью не раз говорили о том, что предвидите скорую развязку. Осталось немного?

– Да, потому что наступает осень, распутица, и большой войны в октябре не будет – тут не очень повоюешь.

– Вы связываете масштабные учения российских войск с тем, что сейчас происходит?

– Учения создают возможность. В результате учений, проверки [боеготовности] будут выведены силы и средства; где-то к концу учений, в начале сентября, можно принимать решение. Группировки сформированы, все проверено и готово, а будет такое решение или не будет... Я надеюсь, что не будет.

– Украина может организовать ответные учения, прежде чем переходить к мобилизации или открытой конфронтации?

– Украина готовится, конечно. Все готовятся. Но будет, не будет – неизвестно. 50 на 50, трудно сказать. В принципе все более-менее будет готово.

– Чего в этой ситуации ждать от Запада? Он уже не поведет себя пассивно, как в ситуации с Крымом и Донбассом?

– Нет, в том-то и дело, что, скорее всего, поведет, и это создает дополнительную угрозу, угрозу войны. Запад, несомненно, поведет себя вполне пассивно, и это создает дополнительный соблазн решить украинский вопрос военными средствами, сменить режим в Киеве, который сейчас вполне официально российские власти называют хунтой, а значит, захватчиками, и [говорят,] что они под внешним управлением и так далее. Делегитимизация нынешнего режима на Украине очевидна и носит официальный характер. Очевидно, что цель России – тем или иным способом этот режим сменить.

– Думаете, Запад поддержит Россию на фоне того, как негативно он реагирует на действия РФ на Украине, в Крыму и прочее?

– Реагировать-то он реагирует, а сделать ничего не может. В Америке [скоро] президентские выборы, «хромая утка» [англ. Lame duck — в американской политической системе президент, который скоро покидает свой пост без возможности переизбраться – прим. Sobesednik.ru], и вообще Обама никуда не вмешивается и понятно, что вмешиваться не будет. Так что сейчас уникальный вариант: Европа расколота «брекситом», даже серьезные новые санкции трудно будет согласовать, не говоря уже о более серьезных. Так что большой соблазн действовать сейчас. С другой стороны, это все-таки очень опасно, и поэтому есть хороший шанс, что ничего не будет, рассосется до следующего года.

– То есть остается дождаться осени?

– А осенью распутица, плохая погода. В России наступает призыв с 1 октября, то есть надо призывать новых, демобилизовывать обычных солдат к декабрю, проводить большую ротацию в батальонных тактических группах. Стрелять в Донбассе продолжат, напряжение останется, но большая война – либо сейчас, либо можно думать уже только о следующем годе. Так что может обойтись, если повезет. Но решение будут принимать, понятное дело, в Кремле – там все, собственно, и решается.