Политика
Источник: Минобороны РФ
06:55, 29 Августа 2016 Версия для печати

Министерства и ЦБ проверят на готовность к войне в России

Проверка армии
Ведомства РФ и Центробанк проверят на боеготовность
Фото: Global Look Press

Российские министерства и Центробанк проверят на способность работать в условиях военного времени и мобилизации.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что силы ВДВ и ВМВ России в рамках внезапной проверки боеготовности российской армии перебросили на незнакомые полигоны Крыма и Краснодарского края.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в Минкомсвязи, Минфине, Минпромторге, Росрезерве и Центробанке проведут проверку готовности чиновников к работе в условиях военного времени. Мероприятия пройдут в рамках начавшейся в России внезапной проверки армии.

Ведомства в ходе проверки будут осуществлять координацию и контроль деятельности в условиях военного времени, обеспечения мобилизации и оборонных мероприятий. В ходе мобилизационных мероприятий будет осуществлен призыв граждан из запаса резервистов.

В рамках внезапной проверки армии будут задействованы территории воинских частей в Южном и Центральном военных округах, а также на Северном флоте. Отмечается, что Центробанк впервые привлекается к решению вопросов финансового обеспечения войск в рамках внезапной проверки боевой готовности армии.

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Цыганкова Валерия

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