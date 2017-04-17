В Воронеже детские пособия променяли на салют ко Дню Победы

В Воронеже чиновники не пожалели 1 млн 410 тысяч рублей на 10-минутный салют

В Воронеже 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют фейерверком почти за 1,5 миллиона рублей.

От праздничного салюта в этом году многие города отказываются, другие планируют что-нибудь скромное. Например, в Астрахани, согласно информации с сайта госзакупок, на пиротехнику потратят всего 300 тысяч рублей. Но кое-где кризиса вроде как не заметили. В Воронеже, например, чиновники не пожалели 1 млн 410 тысяч рублей на 10-минутный салют. Залпы будут звучать каждую секунду, всего планируется использовать 1160 пиротехнических изделий – в общем, будет ярко, громко и дорого.

Между тем еще в прошлом году в том же Воронеже отменили сразу несколько социальных выплат, связанных с детьми. Например, там перестали выплачивать пособия в 10 тысяч рублей на детей, усыновленных или взятых под опеку. Учитывая, что ежегодно таких пособий в области выплачивалось порядка 1200, экономия на приемных семьях – 12 млн рублей. Затягивание поясов не помешало в том же году потратить на салют к 9 мая 1,3 млн рублей, а годом раньше в День города в небо запустили 2 млн.

Зато красиво.