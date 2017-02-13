В Миассе заморозили и отдали на разграбление детсад ради экономии

В Миассе чиновники не нашли миллион на содержание муниципального здания, которое можно было бы использовать для нужд города.

Здание бывшего детсада на улице Вернадского, принадлежащее городу, миасские власти в конце 90-х отдали арендаторам. В прошлом году его включили в план приватизации, но смешная цена смутила депутатов, и они настояли, чтобы объект остался в собственности города и в нем, например, разместилось детское учреждение. И он остался. Правда, чиновники буквально заморозили здание: отключили отопление и сняли охрану – ради экономии.

– За год затраты на теплоснабжение и ЧОП составили бы не более 1 МЛН рублей, – говорит депутат Виктор Голяновский. – Это непосредственная обязанность чиновников – следить за муниципальным имуществом.

В результате к февралю здание пришло в аварийное состояние: все, что можно было вынести – радиаторы, сантехнику, даже кафельную плитку, – разворовали. Только одних батарей, по подсчетам администрации, несуны украли почти на 2 млн рублей.

По мнению Голяновского, деньги на детсад могли бы найти, если бы, допустим, чиновники сократили свой штат на 10 процентов, как обещали. Или другой пример: в этом году жители возмущались, что было потрачено на установку камер наблюдения в администрации 360 тысяч руб­лей.

Тем временем городской детский клуб «Юность» ютится в квартире, детсадов не хватает и город собирается покупать новый объект. А уже готовый на Вернадского разрушается на глазах, потому что не нашлось миллиона.

Городское имущество – не свое, его не жалко?