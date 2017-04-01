Запрет на фиктивные разводы для депутатов и чиновников провалился

Обозреватель Sobesednik.ru – о депутатах Госдумы, отказавшихся бороться с собственными разводами.

Госдума отклонила законопроект, который обязывал бы госслужащих декларировать доходы бывших супругов. Автор документа – коммунист Вадим Соловьев – утверждает, что и чиновники, и сами парламентарии стали слишком часто расторгать браки, при этом продолжая проживать с бывшими женами и мужьями и ведя совместное хозяйство. Делается это для того, чтобы не сдавать за вторых половинок декларации и утаивать реальные семейные доходы.

Однако большинство депутатов с доводами автора документа не согласились. Причем против инициативы высказался всего один депутат, а остальные 449, включая и фракцию КПРФ в полном составе (сам Соловьев в новый созыв Госдумы не прошел), отмолчались, просто не став голосовать. Так что сокращение ячеек парламентариев, судя по всему, продолжится.

В прошлом созыве Госдумы семьи распадались довольно активно. Если к началу работы холостяками официально значились 77 депутатов, то к концу – уже более сотни. А ведь до того, как декларирование доходов стало обязательным, на весь срок полномочий депутатов приходилось не более десятка разводов.

Интересно, что в фиктивном расторжении брака обвиняли даже лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Однако он парировал: союз с любимой у него в первую очередь зарегистрирован в церкви, поэтому штамп в паспорте и не нужен. Осталось непонятным только, почему раньше Жириновский о доходах венчанной супруги все же отчитывался.

Лишился официальной спутницы жизни и глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров (ЕР). Любопытно, что до оформления развода Юлия Макарова фигурировала среди самых богатых жен парламентариев.

Не отстают от депутатов и региональные чиновники. В прошлом году развелся с женой мэр Нижнего Новгорода Иван Карлин. К счастью, его спутница не осталась с пустыми руками – на ее имя оказалось зарегистрировано несколько квартир в США. В фиктивном разводе местные СМИ подозревают и главу Марий Эл Леонида Маркелова, прекрасная половинка которого стала счастливой владелицей нескольких доходных коммерческих фирм.

– И бывшие супруги, и совершеннолетние дети госслужащих выпадают из поля зрения общественности. И это пробел в законодательстве. Ведь они могут заниматься бизнесом в курируемой тем или иным чиновником сфере, и он при этом не будет декларировать конфликт интересов, – говорит зам. руководителя Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов.