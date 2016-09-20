Охранники Путина уже навострили лыжи

Охранников президента посылают на горнолыжные курсы, узнал Sobesednik.ru.
Телохранители неизменно следуют тенью за президентом, даже во время его, казалось бы, отдыха… На прошлой неделе был продлен срок подачи заявок по гостендеру, объявленному Федеральной службой охраны. В Кремле готовы раскошелиться на 341.820 рублей за обучение 12 охранников Путина езде на горных лыжах в рамках программы «Горнолыжная подготовка. Практическое занятие на подготовленных склонах». Получается по 28.485 рэ на брата.
Условия – без лишнего апломба. Место обучения – Россия, но не далее 1800 км от Москвы (то есть Сочи и Урал еще подойдут, а вот Алтай – увы). Срок оказания услуг – до 25 декабря (с католического Рождества у Путина, вероятно, уже запланированы покатушки). Продолжительность курсов – не менее шести часов ежедневно в течение как минимум десяти дней. Еще нужны оборудованные склоны и тренировки в любое время суток (вдруг президента на экзотику потянет). И перепад высот более 250 метров при длине трассы свыше 1,2 км. Это получается «красная» трасса – не самая экстремальная, но и не для откровенных «чайников».
– Работа есть работа, но принудительно никто никого на лыжи не ставит, – пояснил «Собеседнику» источник в ФСО. – Наоборот, очередь из желающих. А вообще, сотрудники охраны должны и на лыжах стоять, и на глубину нырять, и с парашютом прыгать, ведь нести службу приходится в разных условиях.
Да и если подумать, что такое сомнительный шанс свернуть себе шею, скатившись с горы, перед заманчивой перспективой стать в будущем каким-нибудь губернатором, пойдя в гору уже по карьерной лестнице.