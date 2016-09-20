Общество
Источник: «Собеседник» №35-2016
10:22, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Охранники Путина уже навострили лыжи

В Кремле готовы раскошелиться на 341.820 рублей за обучение 12 охранников Путина
В Кремле готовы раскошелиться на 341.820 рублей за обучение 12 охранников Путина
Фото: Стоп-кадр YouTube

Охранников президента посылают на горнолыжные курсы, узнал Sobesednik.ru.

Телохранители неизменно следуют тенью за президентом, даже во время его, казалось бы, отдыха… На прошлой неделе был про­длен срок подачи заявок по гостендеру, объявленному Федеральной службой охраны. В Кремле готовы раскошелиться на 341.820 рублей за обучение 12 охранников Путина езде на горных лыжах в рамках программы «Горнолыжная подготовка. Практическое занятие на подготовленных склонах». Получается по 28.485 рэ на брата.

Условия – без лишнего апломба. Место обучения – Россия, но не далее 1800 км от Москвы (то есть Сочи и Урал еще подойдут, а вот Алтай – увы). Срок оказания услуг – до 25 декабря (с католического Рождества у Путина, вероятно, уже запланированы покатушки). Продолжительность курсов – не менее шести часов ежедневно в течение как минимум десяти дней. Еще нужны оборудованные склоны и тренировки в любое время суток (вдруг президента на экзотику потянет). И перепад высот более 250 метров при длине трассы свыше 1,2 км. Это получается «красная» трасса – не самая экстремальная, но и не для откровенных «чайников».

– Работа есть работа, но принудительно никто никого на лыжи не ставит, – пояснил «Собеседнику» источник в ФСО. – Наоборот, очередь из желающих. А вообще, сотрудники охраны должны и на лыжах стоять, и на глубину нырять, и с парашютом прыгать, ведь нести службу приходится в разных условиях.

Да и если подумать, что такое сомнительный шанс свернуть себе шею, скатившись с горы, перед заманчивой перспективой стать в будущем каким-нибудь губернатором, пойдя в гору уже по карьерной лестнице.

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Ролдугин Олег

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