Карьерные кульбиты Игоря Албина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин растет буквально на глазах изумленной уже не только санкт-петербургской, но уже и российской общественности.

С некоторых пор, по моему личному мнению, его деятельность стала угрожать государственным интересам и национальному престижу России.

Откровенная авантюра Игоря Николаевича со сменой генерального подрядчика за три месяца до обещанной сдачи в эксплуатацию (не путать с навязываемым сейчас им термином «строительная готовность») футбольного стадиона на Крестовском острове (в декабре его должна принять комиссия ФИФА) ставит под угрозу проведение уже в июне 2017 года Кубка конфедераций, который предшествует чемпионату мира по футболу.

При чем тут Албин и глобальная угроза, могут спросить нас. А при том – везде, в любом уголке нашей необъятной родины наш «герой» оставляет «своих» людей. Которые не откажут ему в нужный час и в нужном деле. Кто они?

Вот она, «золотая десятка Слюняева-Албина» в бизнесе. Приснопамятный экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, ныне глава ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа». После губернаторства два года, с 2012-го по 2014-й, был замом Игоря Николаевича. Игорь Зубков, старший вице-президент банка ВТБ и совладелец ООО «Штрих Групп». Именно эта структура внедряет в Питере системы платных парковок. Здесь же и Владимир Дедюхин, бывший заместитель Слюняева-Албина по Минрегионразвития, а ныне президент питерского ЗАО «Пилон» – компании, которая выиграла ряд многомиллиардных контрактов после назначения Албина вице-губернатором. В этой же группе и председатель совета директоров столичного АО «ДСК «АВТОБАН» Николай Серегин. С ним Игорь Николаевич дружен еще с 90-х, со времен работы в Федеральной дорожной службе.

Кстати, группа «дорожников» у Албина действительно сильна. Помимо Зубкова и Серегина, в нее входят другие замечательные персонажи. Например, Борис Мурашов, ныне зам. главы «Группы ЛСР». До этого он более 10 лет руководил питерскими ведомствами, которые являлись заказчиками в сфере дорожного строительства. А структуры его брата Владислава получали субподряды на городских дорожных стройках на десятки миллиардов рублей.

А чего стоит Сергей Малыхин, тоже бывший подчиненный вице-губернатора по Минрегиону и бывший руководитель компании «АО «Гражданское», которая таким же образом, как и «Метрострой», «честно» осуществляла вывоз грунта, но со строительства уже «Зенит Арены»?

И пару слов о «костромской обойме» г-на Слюняева. Все они тоже работали с Албиным в местной администрации, а теперь пристроены при хорошем бизнесе. К примеру, Александр Коновалов, депутат Костромской облдумы, в 2000–2007 годах возглавлял региональный комитет по природным ресурсам (представляете размах?), став потом конечно же замом губернатора. Благодарен Слюняеву-Албину и Сергей Колесов, ныне заместитель главы «НОВАТЭК-Кострома», при Албине – директор департамента региональной безопасности Костромской области.

Есть в запасе у Албина и смешные фигуры вроде совладельца «Галичского общества охотников и рыболовов» Дмитрия Глухова, который регулярно организовывал для губернатора Слюняева со товарищи «отдых на пленэре», и таинственные – типа экс-главы «Башнефти» Виктора Хорошавцева. В бытность Слюняева губернатором Костромской области его компания АСПЭК получила под голые обещания огромные лесные площади. Кстати, перед этим губернатор указал на выход финской компании Ruukki Group, которая хотела построить в регионе лесозаготовительный завод и целлюлозно-бумажный комбинат... Так что Слюняев-Албин далеко не одинок, ведь, помимо «королей», у него и «пешек» на местах навалом. Которым он, как костромскому отделению КПРФ, по слухам, оказывает посильную помощь. Кто знает, а вдруг понадобятся, когда наступит время «Ч»?

И напоследок снова о сдаче «Зенит Арены». В Москве уже заявили, что если в Питере дела так плохи, то в «Лужниках» постараются досрочно завершить реконструкцию главной спортивной арены страны.

Так-то оно так, но какой это будет удар по престижу Санкт-Петербурга, да и России в целом?

Опять скажем, что американцы виноваты? Или наконец призовем к ответу Игоря Николаевича Албина? Тем более прецеденты есть, и даже на более высоком уровне – вспомним, например, бывшего сахалинского губернатора Хорошавина.