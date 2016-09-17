Психология
Источник: Planet today
17:32, 17 Сентября 2016 Версия для печати

"Любовь" к плохим новостям учёные объяснили природными инстинктами

Учёные из Канады провели эксперимент и нашли объяснение, почему люди чаще обращают внимание на плохие новости.

В ходе эксперимента исследователи Стюарт Сорока и Марк Трасслер предложили добровольцам просмотреть список новостей и отобрать наиболее интересные, по их мнению. В момент отбора новостей учёные следили за реакцией глазного яблока каждого из добровольцев. Участники сначала ознакомились со списком новостей, а затем отобрали наиболее интересные, сообщает Planet today.

Результат исследования показал, что в основном добровольцы предпочитали читать новости негативного характера.

По мнению учёных, данный феномен связан с человеческими инстинктами, которые заставляют людей чувствовать опасность. То есть негативные новости побуждают их к активным действиям.

Между тем, учёные предположили, что интерес к плохим новостям может быть вызван тем, что человечество видит мир преимущественно тихим и спокойным, поэтому обращает внимание на то, что выходит за рамки простого обывания.

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