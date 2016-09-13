Эксперты выяснили, кто и почему в России отрицает опасность ВИЧ

Sobesednik.ru выяснил у ведущих экспертов, сколько СПИД-диссидентов в России, и кто поддерживает их извне.

СПИД-диссидентами зачастую становятся вполне образованные люди среднего класса, которые не нашли контакта с врачами. К таким выводам пришли авторы исследования интернет-сообщества людей, отрицающих опасность ВИЧ-инфекции.

Больше миллиона россиян в настоящий момент являются ВИЧ-инфицированными – это только официальные данные, реальные же, по мнению ведущих экспертов, значительно выше. А вот сколько в стране так называемых СПИД-диссидентов, которые отрицают существование вируса иммунодефицита, неизвестно даже приблизительно. Однако речь в данном случае идет не только о здоровых скептиках, но и о ВИЧ-положительных людях, которые сознательно отказываются от лечения и не считают необходимой профилактику передачи вируса.

– Не существует каких-либо инструментов, которые позволяли бы оценить их реальное количество, – считает социолог Петр Мейлахс, старший научный сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья ВШ и один из авторов исследования, анализирующего деятельность СПИД-диссидентов в соцсетях. – Хотя бы потому, что многие из них не раскрывают свой статус. Они, например, наблюдаются у врачей, получают таблетки и не сообщают, что в реальности их не принимают. Предполагаю, что речь идет о десятках тысяч людей. Нас в ходе исследования интересовали именно ВИЧ-положительные участники этого движения. Здоровые могут верить во что угодно, хоть в заговор инопланетян, – это не влечет за собой никаких серьезных последствий. Инфицированные СПИД-диссиденты – другая история. Среди них есть, например, беременные женщины и молодые мамы, которые и сами не принимают антиретровирусную терапию и не дают ее своим детям.

Петр Мейлахс Фото: Стоп-кадр YouTube

В социальных сетях есть несколько групп СПИД-диссидентов, самая крупная из которых, по данным исследования, насчитывает 15 тысяч участников. В ходе анализа профилей, сообщений и интервью с активистами авторы проследили, кто и почему пополняет ряды СПИД-диссидентов. Оказалось, что это отнюдь не обязательно люди с низким уровнем образования, неспособные оценить опасность ситуации. По словам Петра Мейлахса, среди СПИД-диссидентов много тех, у кого так или иначе не сложились отношения с врачами:

– При ВИЧ есть некий шаблон протекания болезни: непременно происходит быстрое заражение партнеров, снижение иммунитета, нарастание вирусной нагрузки. Но иногда происходит так, что у инфицированного иммунитет повышается, а количество вируса снижается. В таком случае человек задается вопросом: а почему так? Ему можно было бы объяснить, что есть множество сценариев протекания болезни, как и у других заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических и прочих. Но врачи часто не пытаются разъяснять, дистанцируются от этого. В итоге люди вынуждены искать информацию в интернете и находят там в том числе сообщества СПИД-диссидентов, которые утверждают, что никакого ВИЧ вообще не существует. Кроме того, в последние годы по всему миру наблюдается некий антисциентизм – антинаучная идеология, подразумевающая в том числе отход о медицины к различным восточным практикам, народным методам, альтернативным знаниям и пр. То есть от индустриального общества к природе. Это течение сильно как раз среди представителей среднего класса, которые обладают критическим мышлением, однако часто не располагают достаточными знаниями. Они тоже пополняют ряды СПИД-диссидентов.

СПИД-диссидентству как явлению почти столько же лет, сколько и самим терминам «ВИЧ» и «СПИД». Первым, кто отрицал опасность этого вируса и его связь со СПИД, был немецкий психиатр Каспер Шмидт, написавший по этому поводу работу, которая вышла в 1984 году – всего через год после открытия ВИЧ-инфекции. В 1994 году сам Шмидт умер от СПИДа.

Сейчас движение, члены которого считают ВИЧ и СПИД выдумкой ученых и результатом заговора фармкомпаний, относят к дениализму – явлению, когда отрицаются общеизвестные научные факты. Другой его пример – это, например, Общество плоской земли, считающее, что планета Земля – диск, а все ее космические фотографии – подделка.

Однако, по словам доктора биологических наук Эдуарда Карамова, в России СПИД-диссиденты чрезвычайно активны и это дает основания предполагать, что они пользуются поддержкой извне.

– Они имеют трибуну – например, выступление СПИД-диссидентов на телеканалах довольно часты, выпускают книги на хорошей бумаге, – рассказывает профессор Карамов, эксперт ООН по СПИД. – Среди них есть как неадекватные люди, так и вполне нормальные, которые зарабатывают на «излечении» от ВИЧ. Если говорить о том, почему инфицированные люди становятся СПИД-диссидентами, нужно отметить следующее: одна из первый мишеней ВИЧ – это центральная нервная система. Поведение людей меняется уже на ранних стадиях болезни, кроме того, нельзя отрицать стигму – это люди отверженные. И когда им вдруг говорят, что их диагноз – чушь, что они ничем не больны, что такой вирус есть у всех, они готовы верить. ВИЧ-инфицированные очень внушаемы и хорошо рекрутируются в группы, подобные СПИД-диссидентским. Увы, это способствует как высокой смертности, так и распространению вируса иммунодефицита, так как такие люди не только не лечатся сами, но и не предохраняются. Сейчас мы формально входим в десятку государств с наиболее быстрым развитием эпидемии ВИЧ, а в реальности, думаю, мы уже в первой пятерке. И дальше будет только хуже.