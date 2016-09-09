Маркин извинился перед журналисткой за резкие высказывания

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин извинился перед журналисткой за грубые высказывания.

В своем Twitter официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин принес публичные извинения журналистке из «Новой газеты» Надежде Прусенковой: «Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием».

Маркин извинился перед Прусенковой за то, что во время презентации написанной им книги «Самые громкие преступления XXI века в России» он резко отреагировал на обвинения Прусенковой, которая заявила, что Маркин использовал в своей книге ее текст о расследовании дела об убийстве журналистки Анны Политковской.