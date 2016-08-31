Должен ли медик находится в школе постоянно?

Если родители хотят, чтобы медсестра приходила чаще, они могут обратиться с письмом в департамент здравоохранения

Представитель Общероссийского профсоюза образования разъяснил, обязательно ли наличие в школе медицинского работника.

«Мой сын идет в первый класс. Меня уже предупредили, что у него должен быть мобильный телефон для связи на тот случай, если возникнет проблема со здоровьем. Оказывается, ни врача, ни даже медсестры в школе нет. Разве такое может быть? А что, если детям понадобится помощь?»

Ольга, Москва

О том, обязательно ли в школе должен присутствовать медик, рассказывает Алевтина СМИРНОВА, член Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования:

– Ситуация с медперсоналом в детских учреждениях зависит от региона. В Москве, например, медработники в школах и детских садах входят в штат поликлиник, которые относятся к департаменту здравоохранения. Еще несколько лет назад в детсадах ситуация была другая – медицинский персонал входил непосредственно в штат детсадов, потому находился в садиках постоянно.

Сейчас в школы и детсады мед­работники – медсестры и врачи-педиатры – приходят с определенной периодичностью. График посещений медсестры легко выяснить, он должен быть вывешен на ее кабинете. Как часто она будет появляться, зависит от того, какую ставку выделил департамент здравоохранения.

Если родители хотят, чтобы медсестра приходила чаще, они могут обратиться с письмом в департамент здравоохранения. Но нужно понимать, что ее работу придется оплачивать из бюджета, а это дополнительные расходы – потому на это вряд ли пойдут.

Если с ребенком в школе что-то случилось, учителя сами должны позвонить в скорую помощь и сопровождать школьника в лечебном учреждении до приезда родителей.