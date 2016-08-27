Александра Гибинска: Бьют ребенка. Вмешаться?

Психоаналитик рассказал Sobesednik.ru о том, как быть, если родители проявляют насилие в отношении ребенка.

В магазине, в аэропорту, в поликлинике, просто на улице – где угодно можно стать свидетелем того, как родители кричат, шипят, обзывают своих детей. Смотреть на маленьких жертв больно, но вмешиваются единицы. Надо ли, рассказывает психоаналитик Александра Гибинска:

– Поверьте, вы без труда отличите капризного ребенка, которому не купили очередную игрушку, от подавленного маленького человека: такие дети плачут тихонько и как-то особенно горестно, а иногда сами открыто просят родителей остановиться. В таком случае ясно, что истерика явно не у ребенка. Вероятно, вы захотите наказать горе-родителя (словом или хуком с правой). Или с болью в сердце пройдете мимо, полагая, что своими замечаниями сделаете хуже. Да, возможен вариант, что дома ребенок получит еще и «за тетю». Вспомним Сервантеса: Дон Кихот там вступился за мальчика-пастуха, которого бил селянин, – после отъезда защитника парня избили до полусмерти. Возникает резонный вопрос: как вмешаться и не навредить?

Александра Гибинска Фото: личный сайт

Люди злы в той мере, в какой несчастны. Когда-то и нынешний агрессор пребывал в роли жертвы. Это игра, правила которой передаются по наследству. Перед вами не столько орущая тетка, сколько маленькая девочка, против которой сейчас весь мир. Вы тоже окажетесь частью этого враждебного мира, если не разорвете этот ее шаблон.

Единственное, что можно сделать для ребенка – это присоединиться к переживаниям родителя. Нет, не надо помогать маме орать. Но можно спросить ее: «Вы, наверное, очень устали?» или «Трудно с ним? Совсем не слушается?» Внимание родителя будет перенаправлено, злость и ненависть моментально погаснут. Вы не нападаете, а подставляете плечо, соответственно не встретите сопротивления и не спровоцируете мать отыграться на ребенке дома.

Если вы сами – родитель-обидчик, понимаете, что не правы, но не можете остановиться, не стесняйтесь обратиться к психоаналитику – все поправимо. Только не надо вот этого: «Меня били, и я человеком стал». Вы стали человеком не благодаря этому, а вопреки. Каждый день в своей практике я слышу о глубочайшей неуверенности в себе, непроходящей боли и, как следствие, попытках суицида, в том числе в виде алкоголизма и наркомании. Ничто не деформирует личность так, как родители. Всегда любимые, но не всегда – взаимно.