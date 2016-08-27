Психология
Источник: «Собеседник» №31-2016
11:04, 27 Августа 2016 Версия для печати

Александра Гибинска: Бьют ребенка. Вмешаться?

Смотреть на маленьких жертв больно, но вмешиваются единицы
Смотреть на маленьких жертв больно, но вмешиваются единицы
Фото: Global Look Press

Психоаналитик рассказал Sobesednik.ru о том, как быть, если родители проявляют насилие в отношении ребенка.

В магазине, в аэропорту, в поликлинике, просто на улице – где угодно можно стать свидетелем того, как родители кричат, шипят, обзывают своих детей. Смотреть на маленьких жертв больно, но вмешиваются единицы. Надо ли, рассказывает психоаналитик Александра Гибинска:

– Поверьте, вы без труда отличите капризного ребенка, которому не купили очередную игрушку, от подавленного маленького человека: такие дети плачут тихонько и как-то особенно горестно, а иногда сами открыто просят родителей остановиться. В таком случае ясно, что истерика явно не у ребенка. Вероятно, вы захотите наказать горе-родителя (словом или хуком с правой). Или с болью в сердце пройдете мимо, полагая, что своими замечаниями сделаете хуже. Да, возможен вариант, что дома ребенок получит еще и «за тетю». Вспомним Сервантеса: Дон Кихот там вступился за мальчика-пастуха, которого бил селянин, – после отъезда защитника парня избили до полусмерти. Возникает резонный вопрос: как вмешаться и не навредить?

Александра Гибинска
Александра Гибинска
Фото: личный сайт

Люди злы в той мере, в какой несчастны. Когда-то и нынешний агрессор пребывал в роли жертвы. Это игра, правила которой передаются по наследству. Перед вами не столько орущая тетка, сколько маленькая девочка, против которой сейчас весь мир. Вы тоже окажетесь частью этого враждебного мира, если не разорвете этот ее шаблон.

Единственное, что можно сделать для ребенка – это присоединиться к переживаниям родителя. Нет, не надо помогать маме орать. Но можно спросить ее: «Вы, наверное, очень устали?» или «Трудно с ним? Совсем не слушается?» Внимание родителя будет перенаправлено, злость и ненависть моментально погаснут. Вы не нападаете, а подставляете плечо, соответственно не встретите сопротивления и не спровоцируете мать отыграться на ребенке дома.

Если вы сами – родитель-обидчик, понимаете, что не правы, но не можете остановиться, не стесняйтесь обратиться к психоаналитику – все поправимо. Только не надо вот этого: «Меня били, и я человеком стал». Вы стали человеком не благодаря этому, а вопреки. Каждый день в своей практике я слышу о глубочайшей неуверенности в себе, непроходящей боли и, как следствие, попытках суицида, в том числе в виде алкоголизма и наркомании. Ничто не деформирует личность так, как родители. Всегда любимые, но не всегда – взаимно.

читайте также:Фрагмент фильма «Красотка»
Александра Гибинска: Правда ли, что богатый муж – хороший муж?
Стоит ли женщине при выборе суженого опираться на материальный фактор, Sobesednik.ru рассказал психоаналитик »

читайте также:«Друг от друга нужно отдыхать», – считают некоторые женатые люди
Александра Гибинска: Отпуск врозь – почти что развод?
О чем говорит взаимное желание супругов ездить в отпуск раздельно, Sobesednik.ru узнал у опытного психоаналитика »

Гибинска Александра

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Экспозиция на фоне кризиса. Чем порадовал и расстроил автосалон в Москве
11:09, 27 Августа 2016
Игорь Моржаретто поделился с Sobesednik.ru своими впечатлениями от Московского международного автомобильного салона
»
Александра Гибинска: Бьют ребенка. Вмешаться?
11:04, 27 Августа 2016
Психоаналитик рассказал Sobesednik.ru о том, как быть, если родители проявляют насилие в отношении ребенка
»
S7 о домогательствах к девочке в самолете: Обстановка была штатной
10:34, 27 Августа 2016
В авиакомпании S7 рассказали о штатной обстановке на борту самолета, где пытались надругаться над 9-летней девочкой
»