Стоит ли сейчас брать ипотеку без первоначального взноса

Чаще всего «льготное» предложение действует только на какие-то определенные объекты

Sobesednik.ru выяснил, есть ли подводные камни у появившихся заманчивых предложений ипотеки без первоначального взноса.

Банки улучшают ипотечные программы. Теперь кредит на квартиру можно взять без первоначального взноса. А стоит ли?

Первый взнос на ипотеку – камень преткновения, который многих отделяет от осуществления мечты о собственном доме. Накопить 150 тысяч рублей в регионах и от 400–500 тысяч в столице, чтобы взять ипотеку, не всем по силам. Поэтому банки стали активно предлагать «ипотеку-лайт» – кредит на покупку жилья без первоначального взноса. На первый взгляд заманчиво. А как на самом деле?

– В таких программах, как правило, есть свои нюансы, – прокомментировала Sobesednik.ru директор ипотечного центра компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Татьяна Гусева. – Программа «Ипотека без первоначального взноса» сегодня встречается не так часто, как стандартный жилищный кредит. И чаще всего «льготное» предложение действует только на какие-то определенные объекты.

Татьяна Гусева Фото: miel.ru

Здесь нужно посмотреть: а почему застройщик так завлекает покупателя сладкими условиями? Не потому ли, что квартиры в данном комплексе плохо продаются, экология района страдает, а транспортная доступность и хорошая инфраструктура пока только в далекой перспективе?

– Отсутствие первоначального взноса чаще всего еще компенсируется повышенной ставкой и в большинстве случаев предусматривает ограничение по сумме кредита, – уточняет Татьяна Гусева. – Ставки по такой ипотеке «с нуля» составляют 14,5–15,5% годовых. Интересна такая программа немногим потенциальным покупателям, которые совершенно справедливо предпочитают пониженную ставку, так как она означает существенно меньшую переплату по кредиту.

Действительно, не слишком интересно брать ипотеку под 15% годовых при имеющейся альтернативе по программе господдержки в 11%. Кстати, господдержка на ипотеку без первоначального взноса не распространяется, и это тоже существенный минус таких «льготных» кредитов.

– Брать ли ипотеку и на каких условиях – очень важное решение, которое часто определяет, как будет жить семья много лет. И здесь нужно взвесить все факторы и просчитать общую выгоду, а не только нулевой первый взнос. Особенно тщательно нужно оценить свои возможности перед тем, как взять кредит, не имея собственных накоплений. В случае ипотеки без первоначального взноса и сумма кредита, и проценты будут выше, а значит, и общая переплата будет больше. Получается, покупателю предстоит сделать нелегкий выбор между выгодой и удобством быстрого приобретения жилья «здесь и сейчас», не тратя годы на накопление необходимой суммы.