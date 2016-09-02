Понижение ставки по ипотеке оказалось фиктивным популизмом

Эксперт объяснил, почему снижение ставки по ипотеке с господдержкой никак не повлияет на рынок недвижимости.

Ипотека с государственной поддержкой станет дешевле. АИЖК снижает ставки по ипотечным программам и теперь минимальный процент на квартиры в новостройках составит 9,9%.

– Это мало повлияет на спрос и вообще на рынок, – высказала мнение в интервью Sobesednik.ru эксперт по недвижимости Наталья Словесникова. – Банки и сейчас предлагают ипотечные кредиты в среднем от 11 до 11.5% годовых. 9,9% звучит красиво, но на деле это 10%. Возьмите кредит и сами посчитайте, как изменятся ежемесячные платежи в сегменте эконом-класса. На 500-700 рублей. Вряд ли кто-то станет из-за этого покупать квартиру.

– Нынешняя ситуация связана не с высокими процентами по кредитам, а экономическим спадом, с неуверенностью людей в завтрашнем дне. Эта мера имела бы последствия, если бы мы жили в стабильной экономической ситуации, но сейчас все по-другому. Покупатели не доверяют застройщикам. Даже если сами застройщики будут предлагать жилье в беспроцентную рассрочку на 5 лет, покупать не будут. К тому же цены в рублях не корректируются. Есть акции и скидки, но снижения нет.

Наталья Словесникова Фото: Стоп-кадр TVJam

В сентябре мы безусловно будем наблюдать оживление на рынке, количество сделок увеличится, но оно будет сезонным, никак не связанным с этой популистской мерой.