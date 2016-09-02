Недвижимость
10:09, 02 Сентября 2016 Версия для печати

Понижение ставки по ипотеке оказалось фиктивным популизмом

Недвижимость
Снижение ставки по льготной ипотеке поднимет спрос на недвижимость
Фото: Николай Гынгазов / Russian Look

Эксперт объяснил, почему снижение ставки по ипотеке с господдержкой никак не повлияет на рынок недвижимости.

Ипотека с государственной поддержкой станет дешевле. АИЖК снижает ставки по ипотечным программам и теперь минимальный процент на квартиры в новостройках составит 9,9%.

– Это мало повлияет на спрос и вообще на рынок, – высказала мнение в интервью Sobesednik.ru эксперт по недвижимости Наталья Словесникова. – Банки и сейчас предлагают ипотечные кредиты в среднем от 11 до 11.5% годовых. 9,9% звучит красиво, но на деле это 10%. Возьмите кредит и сами посчитайте, как изменятся ежемесячные платежи в сегменте эконом-класса. На 500-700 рублей. Вряд ли кто-то станет из-за этого покупать квартиру.

читайте также:Ипотека в кризис
Почему нужно срочно брать ипотеку: плюсы и минусы
Профессионалы рынка недвижимости в один голос заявляют: если ипотеку брать, то именно сейчас, несмотря на кризис »

– Нынешняя ситуация связана не с высокими процентами по кредитам, а экономическим спадом, с неуверенностью людей в завтрашнем дне. Эта мера имела бы последствия, если бы мы жили в стабильной экономической ситуации, но сейчас все по-другому. Покупатели не доверяют застройщикам. Даже если сами застройщики будут предлагать жилье в беспроцентную рассрочку на 5 лет, покупать не будут. К тому же цены в рублях не корректируются. Есть акции и скидки, но снижения нет.

Наталья Словесникова
Наталья Словесникова
Фото: Стоп-кадр TVJam

В сентябре мы безусловно будем наблюдать оживление на рынке, количество сделок увеличится, но оно будет сезонным, никак не связанным с этой популистской мерой.

Кузнецова Ольга

читайте также:Кризис возродил некоторые печальные для заёмщиков практики
Банки готовят смягчение ужесточившихся требований по ипотеке
До кризиса по ипотеке приобреталось более 50% жилья. С чем столкнутся покупатели, которые захотят оформить её сейчас? »
читайте также:Ипотека выгоднее аренды при большем первоначальном взносе
Ипотека или аренда: когда и что становится выгоднее
Эксперты рассказали, как определиться с выбором между арендой жилья и покупкой квартиры в ипотеку »

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Зенит" рискует потерять и деньги, и игрока?
11:29, 02 Сентября 2016
В истории с Витселем «Зенит» не только теряет деньги, но и рискует получить немотивированного игрока, уверен эксперт
»
Эксперт: Вопрос с Курилами на встрече Путина и Абэ не решится
11:27, 02 Сентября 2016
Эксперт РАН объяснил, чем закончатся переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ о Курильских островах
»
Дибров окунул годовалого сына в Дон
11:08, 02 Сентября 2016
В Ростове-на-Дону телеведущий «представил Дону» младшего сына и отметил юбилей мамы, узнал Sobesednik.ru
»