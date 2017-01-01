Елена Драпеко: Меня начали травить из-за "Матильды"

Депутат ГД и актриса Елена Драпеко рассказала Sobesednik.ru о своем участии в конфликте вокруг «Матильды».

Депутаты Госдумы в большинстве своем не поддерживают неугомонную коллегу Наталью Поклонскую, которая довела скандал вокруг еще не вышедшего фильма Алексея Учителя «Матильда» до весьма опасного уровня: ее единомышленники уже абсолютно конкретно угрожают безопасности граждан.

Так, лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин заявил: «У нас были серьезные встречи с рядом организаций, где люди давали обещание своим братьям, что, если фильм «Матильда» выйдет, я пойду жечь, палить, уничтожать, пойду до последнего. Это не те люди, что просто сказали, и все. Они из тех, кто сказал и сделает».

Их, кстати, известный режиссер Станислав Говорухин уже сравнил с ИГИЛ [террористическая группировка, признанная экстремистской и запрещённая в РФ], только в православии, а не в исламе.

– У нас есть Конституция, законы и главное – органы, которые вправе принимать решения и определять, что законно, а что – нет. Но почему-то они этим не занимаются. Нужно сейчас же найти и осудить виновных, пресечь все угрозы. Если у нас кто-то вправе угрожать гражданам, если они до сих пор не найдены и не получили по заслугам, то у меня есть большой вопрос к властям, – прокомментировала ситуацию для Sobesednik.ru депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко.

Между тем чтобы понять, почему Поклонская столь рьяно выступает против (и собирает вокруг себя таких же противников) фильма, называя его экстремистским и опираясь на загадочные экспертизы, депутатский корпус просит показать им фильм прямо в Думе до премьерного дня (26 октября).

Елена Драпеко написала письмо, в котором требует показать депутатам «Матильду» как можно скорее, но что-то пошло не так:

– В Facebook появилась фальшивка за моей подписью: я написала поручение, чтобы «Матильду» показали депутатам Госдумы до дня премьеры. В итоге это поручение оказалось в Сети, но его переделали: заменили название фильма Учителя на порнографический фильм производства ФРГ. Против меня тоже начинается травля, – рассказала нам Елена Драпеко.

По мнению депутата, люди, которые выступают против фильма «Матильда» и угрожают безопасности кинотеатров и киностудий, вовсе не обычные сумасшедшие фанатики, так как они не смогли бы собрать столько подписей по всей России, организовать в нашей стране и за рубежом массовые молебны и стояния в храмах РПЦ.

– Однозначно, за госпожой Поклонской стоят какие-то силы, она – не самостоятельная фигура, – отметила Драпеко в разговоре с Sobesednik.ru.