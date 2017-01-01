Елена Драпеко: Меня начали травить из-за "Матильды"

В центре внимания
Card image cap

Вопрос ребром: роддом закрыт – вези в облцентр?

Николай Сванидзе: Свободнее дышаться в стране не будет

Макаревич на НТВ – в гостях у Маргулиса


Новости

[14:01]Выжившего при падении с высоты ребенка в ЮВАО забрал вертолет
[13:10]СК начал проверку после наезда поезда на двух мужчин в Москве
[12:09]Фото беспилотника сочли доказательством агрессии РФ против Киева
[11:40]Олимпийскую чемпионку Медведцеву отправили в реанимацию после ДТП
[10:51]В Шереметьево усилили меры безопасности из-за угрозы теракта
[09:50]Депутат Госдумы пригрозил голодовкой "до гроба" в Находке
[09:15]ДНР запретила мясные продукты из Украины из-за африканской чумы
[17:36]Мать девочки без рук позвали в ГД после скандала с Лебедевым
[17:03]Обманутые дольщики устроили протестные акции в 30 городах РФ
[16:11]Иранского "отца всех бомб" погрузили на российский самолёт
[15:54]Пилоты упавшего под Воронежем Як-130 увели самолёт от построек
[15:14]В компании сына генпрокурора Чайки похитили 150 млн рублей
[14:53]Растения из парка "Зарядье" распродают со скидкой в Сети
[14:19]Россиянку поймали при попытке сбежать из Турции в чемодане
[13:49]Путин назвал самое важное для него человеческое качество
[13:18]Из банковской ячейки безработного украли $300 тысяч в ЮЗАО
[12:31]5 пассажиров перевернувшихся на МКАД "Газелей" пострадали
[11:50]Минкульт РФ намерен вернуть себе похищенные 68 млн рублей
[11:10]КНДР пойдет по пути достижения баланса ядерных сил с США
[10:29]Напавших на соратника Навального в Москве будет искать МВД
[09:38]О неудаче возможных испытаний российского Су-27 молчат в США
[08:11]Виновником скандала с "Матильдой" Михалков назвал Фонд кино
[18:13]В Новосибирске судят пенсионера за небрежное хранение оружия, повлекшее гибель ребенка
[17:42]Евгений Кисурин поделился ожиданиями от матча Россия – Сербия
[17:38]Маршруты наземного транспорта в Москве приблизят к жилым домам
[17:34]"Роза Хутор" закрыл доступ к своим объектам центру "Энергия жизни"
[17:33]Шестеро москвичей пострадали из-за поваленных ветром деревьев
[17:03]Матвиенко обвинила Запад в навязывании "эталонной" демократии
[16:25]Картина "Логан" с Хью Джекманом открыла борьбу за "Оскар-2018"
[15:58]Путин и Макрон в телефонном разговоре осудили действия КНДР
[15:15]Со времени создания МЦК перевезло 100 млн человек
[14:53]Ставка рефинансирования в России снизилась до 8,5%
[14:49]Трамп призвал отключить интернет после взрыва в метро Лондона
[14:11]ЦИК насчитал 337 правонарушений в ходе избирательной кампании
[13:52]Правительство перераспределит средства, выделяемые для помощи Донбассу
[13:31]Звонки о бомбах нанесли миллиардный ущерб российским объектам
[13:05]Скотланд-Ярд признал терактом взрыв в лондонской подземке
[12:46]Южная Корея отреагировала на испытание КНДР пуском двух ракет
[12:28]Оппозиционер Илья Яшин сообщил о возвращении ему 450 тысяч рублей
[12:25]В Париже было совершено вооруженное нападение на военнослужащего

Елена Драпеко: Меня начали травить из-за "Матильды"

Культура и ТВ

Савицкая Виктория 10:22, 17 сентября 2017
Елена Драпеко / Фото: Global Look Press

Депутат ГД и актриса Елена Драпеко рассказала Sobesednik.ru о своем участии в конфликте вокруг «Матильды».  

Депутаты Госдумы в большинстве своем не поддерживают неугомонную коллегу Наталью Поклонскую, которая довела скандал вокруг еще не вышедшего фильма Алексея Учителя «Матильда» до весьма опасного уровня: ее единомышленники уже абсолютно конкретно угрожают безопасности граждан. 

Так, лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин заявил: «У нас были серьезные встречи с рядом организаций, где люди давали обещание своим братьям, что, если фильм «Матильда» выйдет, я пойду жечь, палить, уничтожать, пойду до последнего. Это не те люди, что просто сказали, и все. Они из тех, кто сказал и сделает». 

Их, кстати, известный режиссер Станислав Говорухин уже сравнил с ИГИЛ [террористическая группировка, признанная экстремистской и запрещённая в РФ], только в православии, а не в исламе. 

– У нас есть Конституция, законы и главное – органы, которые вправе принимать решения и определять, что законно, а что – нет. Но почему-то они этим не занимаются. Нужно сейчас же найти и осудить виновных, пресечь все угрозы. Если у нас кто-то вправе угрожать гражданам, если они до сих пор не найдены и не получили по заслугам, то у меня есть большой вопрос к властям, – прокомментировала ситуацию для Sobesednik.ru депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко. 

Между тем чтобы понять, почему Поклонская столь рьяно выступает против (и собирает вокруг себя таких же противников) фильма, называя его экстремистским и опираясь на загадочные экспертизы, депутатский корпус просит показать им фильм прямо в Думе до премьерного дня (26 октября).

Елена Драпеко написала письмо, в котором требует показать депутатам «Матильду» как можно скорее, но что-то пошло не так:

– В Facebook появилась фальшивка за моей подписью: я написала поручение, чтобы «Матильду» показали депутатам Госдумы до дня премьеры. В итоге это поручение оказалось в Сети, но его переделали: заменили название фильма Учителя на порнографический фильм производства ФРГ. Против меня тоже начинается травля, – рассказала нам Елена Драпеко. 

По мнению депутата, люди, которые выступают против фильма «Матильда» и угрожают безопасности кинотеатров и киностудий, вовсе не обычные сумасшедшие фанатики, так как они не смогли бы собрать столько подписей по всей России, организовать в нашей стране и за рубежом массовые молебны и стояния в храмах РПЦ.

– Однозначно, за госпожой Поклонской стоят какие-то силы, она – не самостоятельная фигура, – отметила Драпеко в разговоре с Sobesednik.ru.    

Теги: Госдума Поклонская / "Матильда"

Хотите поделиться?

Политика
На Кубани вернули политинформацию в школах
Фото беспилотника сочли доказательством агрессии РФ против Киева
Депутат Госдумы пригрозил голодовкой "до гроба" в Находке
Мать девочки без рук позвали в ГД после скандала с Лебедевым
Общество
Из пешек в дамки: как живут охотницы за олигархами
ДНР запретила мясные продукты из Украины из-за африканской чумы
Обманутые дольщики устроили протестные акции в 30 городах РФ
В компании сына генпрокурора Чайки похитили 150 млн рублей

Колумнисты

Avatar

Дмитрий
Быков

Креативный редактор

Постсоветские читатели, писатели, функционеры и диссиденты не достают тогдашним и до подбородка

Avatar

Олег
Ролдугин

Редактор

Объективной истории не бывает – как и данных соцопросов или итогов голосования – из-за таких, как Мединский

Avatar

Елена
Скворцова

Редактор

У коллекторов нет полномочий залезать в сферу социально значимых услуг, но они уже начинают править там бал

Культура и ТВ
Елена Драпеко: Меня начали травить из-за "Матильды"
Фильм "мама!": Тот случай, когда местами так плохо, что уже становится хорошо
Минкульт РФ намерен вернуть себе похищенные 68 млн рублей
Виновником скандала с "Матильдой" Михалков назвал Фонд кино
Шоу-бизнес
Анна Седокова: Я была самая страшная и меня никто не любил
"Первый канал" не нашел нового ведущего и закрыл "Жди меня"
Бывшая солистка группы "БандЭрос" скончалась в США после комы
Как пережили ураган "Ирма" в Майами русские звезды
Здоровье
15 продуктов, очищающих сосуды
Вопрос ребром: роддом закрыт – вези в облцентр?
Почему нет внимания и что делать с гиперактивностью: все об СДВГ
Можно ли вылечить варикоз яблочным уксусом?
Туризм
Вопрос сезона: собираться ли в Египет?
Российские турфирмы продавали заграничные туры за 100 рублей
Путешествуем по России. Хвалынск – "Швейцария на Волге"
Пять типичных жалоб туристов – и пять советов, как получить компенсацию
Авто
Эксперт: Продать красивый номер можно только вместе с машиной
Mercedes починит руль на 8,3 тысячи отозванных в РФ авто
Владельцев заправок предложили штрафовать за плохой бензин
В "Зарядье" рассказали о потере около 10 тысяч растений за три дня
Недвижимость
Вопрос юристу. Что, правда можно не платить за капремонт?
В Нижегородской области уложили дорогу поверх жилого дома
Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки
Как Москва оказалась в топ-5 городов с самыми дорогими офисами
Читайте также
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой
Игорь Кириллов:
Телевидение из искусства постепенно превращается в бизнес
Эдита Пьеха:
Стас – эгоист, любит себя, а не поклонников
Федор Чистяков:
Происходит тоталитарный засев, еще несколько лет – и будут плоды
Муж Надежды Румянцевой:
Никогда себе не прощу, что не родили детей
Михаил Гребенщиков:
Пугачева меня не увольняла!



Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
Врач-трансплантолог Михаил Каабак: Дети ждут почки годами
На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы
Резня в Сургуте: как это было и кто это был
Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой