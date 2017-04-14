Владимир Кара-Мурза-ст.: На выборах-2018 холодильник победит телевизор

Владимир Кара-Мурза-старший о резкой смене риторики российских телеканалов накануне выборов 2018 года.

Не понимаю, почему так возбудился Владимир Соловьев в своем радиоэфире против Александра Плющева. Журналист «Эха Москвы» справедливо подметил, что телесюжеты ВГТРК о том, как москвичи на следующий день после теракта возлагают гвоздики к мемориальному камню Ленинграда в Александровском саду, носят явно срежиссированный характер. К этому же мемориалу, кстати, несли цветы и на организованном митинге. Я удивляюсь: какое отношение блокадный город-герой имеет к нынешним событиям в Санкт-Петербурге? Что-то я не припомню, чтобы после теракта в Волгограде 29 декабря 2013 года кто-то шел к соседствующему с ленинградским постаменту в честь Сталинграда. Нормальные люди понимают, что Сталинград не имеет никакого отношения к вокзалу Волгограда, который спустя 70 лет взорвали какие-то фанатики. Сейчас ума не хватило. В Ленинграде жители блокадного города осознанно боролись с врагом, сознательно шли на смерть, а тут в случайном месте погибли случайные люди. Цветы после трагедий, происходивших в Санкт-Петербурге, всегда несли к Ленинградскому вокзалу. Часть москвичей и в этот раз так делали, но делали это от души, без команды сверху, и этих людей почему-то не показали по телевизору.

Владимир Кара-Мурза-ст. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

В администрации президента, по просочившейся информации, планируют резкую смену курса перед выборами 2018 года: внешнеполитическую риторику телеканалов переориентируют на внутрироссийские темы. Тем более что в Сирии события развиваются не в пользу Кремля. Американцы показали: один удар – и от Асада, которого Россия упорно поддерживает, даже мокрого места не останется. Кремлю невыгодно сейчас подогревать эту тематику, и это еще одна причина, чтобы перейти на внутриполитическую повестку. Но для реализации плана позарез нужны новые лица. А где их взять? И главное, о чем рассказывать? О протестах против «Платона», о коррупции и о фильме про Медведева никто говорить не решится. О развале медицины, образования, нищенских зарплатах и пенсиях тоже лучше не заикаться. Так что не советую Соловьеву, Шейнину и Ко резко менять тематику. Холодильник вновь победит телевизор. Сильных аргументов, касающихся внутренней жизни страны, у них нет.