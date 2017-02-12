Фильм "Джон Уик 2": Еще злее и прекраснее

Обозреватель Sobesednik.ru о неожиданных поворотах сюжета второй части фильма «Джон Уик».

Фильма «Джон Уик 2» – продолжение высоко оцененного критиками и зрителями в прошлом году боевика – ждали. Увы, очень часто сиквел оказывается слабее и бледнее первой части. Так, например, было с фантастическим фильмом «Матрица», на съемках которого познакомились восходящая звезда Голливуда Киану Ривз и каскадер Чад Стахелски.

С «Джоном Уиком 2» все не так. То, в чем режиссер и его актер были хороши, они, действительно, стали еще лучше. По сюжету один из самых жестоких и талантливых убийц Джон Уик снова оказывается втянут в мир зла и жестоких мафиозных разборок. На этот раз киллер вынужден убивать, оплачивая старый долг перед лидером криминального мира, для чего едет в Рим выполнять не самый приятный для него заказ. И вот, когда старый долг оплачен и, кажется, можно отправиться на пенсию, на героя Ривза объявляет охоту сразу все сообщество наемных убийц. За голову Уика назначена награда – 7 миллионов долларов.

Но Джон Уик недаром носит кличку «Баба Яга» – он страшен в гневе, и остановить его не может ничто – ни переехавшая через него машина, ни удар ножа в живот по самую рукоятку. Зато сам он может бесконечно убивать, убивать и убивать... В этом деле ему нет равных. Сцены драк, погонь и особенно стрельбы выглядят совершенно. Недаром Ривз перед съемками посещал стрельбище и брал уроки стрельбы и ближнего боя у ветеранов спецназа. И места действия – музеи современного искусства, роскошные отели, старые замки, вечный город Рим – подчеркивают эту красоту и совершенство. Диалоги – не самое ценное и заметное в боевиках – стали короче и смешнее.

Многие еще при выходе первой части франшизы отмечали, что Стахелски удалось создать в фильме свой особый мир, сочетающий эстетику ар-нуво [модерна] и гонконгских боевиков. И невозможно не обратить внимание на то, с какой дотошностью к каждой детали сделана картина, сколько в нее вложено труда. Тем более удивительно, что режиссерский опыт Стахелски сравнительно небольшой и по сути первый «Уик» стал его дебютом, который он сейчас успешно закрепил.

Так что можно не сомневаться, что через год-другой зрители увидят третий фильм. Финал «Джона Уика 2» отчетливо дает понять, что продолжение приключений яростного убийцы следует.