Дэнни Бойл: Церемонию открытия ЧМ-2018 я провел бы на Байкале

Знаменитый режиссер посоветовал перенести матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 в России на Байкал.

В столице побывал англичанин Дэнни Бойл. Нам он привез свою новую драму «T2» — продолжение культового фильма «На игле».

В 2012 году именно Дэнни Бойл поставил церемонию открытия летних Олимпийских игр в Лондоне, которую признали лучшей за всю историю Олимпиад. Правда, ровно три года назад нашу церемонию открытия Сочи-2014 также признали лучшей в истории Игр. Так какая же все-таки лучше? Об этом Sobesednik.ru и спросил режиссера во время его пресс-конференции в московском отеле.

— Дэнни, какую церемонию лично вы считаете лучшей? Можете ли сравнить их? В следующей году Россия принимает у себя чемпионат мира по футболу, церемония открытия которого должна быть короче и проще. Может, вы посоветуете какие-нибудь технические фишки? Мы никому не скажем, что это от вас.

— Я очень горжусь тем, что создавал официальную церемонию открытия в Лондоне, — не стал сравнивать своих и наших дипломатичный Бойл. — Я живу недалеко от стадиона. Он огромный.

Я люблю спорт, был в курсе олимпийских событий и гордился возможностью представить свою страну. В Британии мы часто, практически всегда извиняемся. По психологическим, политическим причинам. Поэтому иногда нам очень полезно сказать, что с нами все в порядке, мы порядочная страна, и я был рад возможности продемонстрировать это.

Мне очень нравится Россия. В октябре мне исполнилось 60 лет, и мои дочери повезли меня на транссибирском экспрессе на озеро Байкал. Я всегда хотел искупаться в этом озере. Я был заворожен им. Само четырехдневное путешествие на экспрессе было потрясающим опытом. Если бы я создавал церемонию открытия для вас, то местом действия стало бы озеро Байкал.

После пресс-конференции Бойл немного погулял по столице, а после отправился на показ «На игле» в одном из кинотеатров, где пообщался со зрителями. Ему задавали самые разные вопросы, касающиеся не только творчества, и на все он отвечал с юмором и подробно. Так, он признался, что актеры в его фильмы подбираются обычно настолько талантливые, что их игре верит даже он сам: как-то по сюжету кто-то вывихнул лодыжку, и талант так стонал, что Бойл предложил ему обратиться к врачу — решил, что травма настоящая!

Еще Дэнни Бойл рассказал, что стать режиссером его вдохновила... постельная сцена из мистического триллера «А теперь не смотри» Николаса Роуга (1973), которую он считает самой сексуальной в истории кино. Свои фильмы, добавил режиссер, он пересматривать не любит (как заметил Sobesednik.ru, и этот московский сеанс старой «На игле» он вместе со зрителями не отсидел, а провел это время в баре кинотеатра), а вот некоторые наши может глянуть еще раз с удовольствием. Особенно уважает «Левиафан» Звягинцева, «Ночной дозор» Бекмамбетова, а первое место в его личном хит-параде занимает «Иди и смотри» Элема Климова. Также в конце встречи уроженец Манчестера разрешил извечный футбольный спор родного города: сказал, что величайшим футболистом считает Джорджа Беста, а значит, «Манчестер» для него — «Юнайтед», а не «Сити».

После вопросов-ответов режиссер еще минут 20 раздавал автографы и расписался, кажется, всему кинотеатру на всем, чем физически можно писать, периодически приседая на корточки, чтобы народу было удобнее делать селфи.