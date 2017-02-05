Анатолий Равикович каждый день признавался Ирине Мазуркевич в любви

24 декабря народный артист РСФСР Анатолий Равикович отметил бы 80-летний юбилей, решил напомнить Sobesednik.ru.

На счету актера 70 ролей в кино. Зрители всего СССР были без ума от его обаятельного и простодушного Хоботова из «Покровских ворот». пообщались с его супругой, народной артисткой РФ Ириной Мазуркевич, и узнали, какой подарок актер получил на свой последний день рождения, из-за чего «Покровские ворота» долго не выпускали в эфир и как он отреагировал на смертельный диагноз рак легких.

– Мы не любили шумные компании. Обычно отмечали день рождения в кругу семьи и близких друзей, – говорит Ирина Мазуркевич. – Правда, на один из юбилеев коллеги устроили Равику фантастический праздник. Он возвращался с гастролей, они встретили его на вокзале вместе с цыганами, которые танцевали и пели. Актеры сделали огромную стенгазету в стиле «Ленинской правды» с фотографиями супруга, пригнали красивую и дорогую машину, на которой мы разъезжали по городу, а вечером устроили сумасшедшее застолье.

На последний день рождения Ирина подарила мужу попугая.

– Равик всегда хотел, чтобы у него был настоящий говорящий попугай, но это было невозможно. Нас часто не было дома, а содержать птицу не проще, чем ребенка. Когда неожиданно увидела в магазине игрушечного попугая, который разговаривает, танцует и поет, то купила, не раздумывая. Равик был очень тронут. Муж вообще был большим ребенком. Однажды в магазине игрушек увидел огромную собаку, которая была похожа на настоящую. Он так проникся ею, что уговорил меня купить. Когда Равик приходил домой после спектаклей, то очень любил играть с ней на диване.

На счету актера более 70 ролей в кино. Однако всенародную популярность Анатолию Равиковичу принес фильм Михаила Козакова «Покровские ворота», где он сыграл роль обаятельного литератора Льва Хоботова.

«Хоботов у меня получался какой-то одномерный, как карикатура, – писал Равикович в своей книге «Негероический герой». – Все у него падает, ничего он не может... Ну не бывает таких. Это придурок, и любить его не за что».

Когда, казалось бы, фильм был отснят и все позади, картину по идеологическим причинам решили не выпускать в эфир. «Они ведь не дураки, понимают, про что эта вещь, – говорил Козаков. – Про то, что счастливым человека сделать насильно нельзя. А они-то именно это и пытаются с нами сделать. Дескать, не понимаете вы своего счастья. Мы вас к нему ведем, а вы все сопротивляетесь».

В одном из интервью Анатолий Юрьевич признался, что обижался на Хоботова. По-

этому все время звал зрителей посмотреть его работы в театре, чтобы о нем не судили, зная лишь по «Покровским воротам».

– Он не страдал от «тени Хоботова», наоборот, ему было приятно, – вспоминает Ирина Мазуркевич. – Ведь и этой роли могло не быть. Знаете, Хоботов – всего лишь маленькая грань того, что он умел. Он был прекрасен в театре и там полностью раскрывался как артист, но все же только кино может собрать огромное количество зрителей.

– Равик не любил пересматривать картины со своим участием, как и многие актеры, – продолжает Ирина Степановна. – Ведь уже ничего нельзя исправить... Дело в том, что в процессе монтажа фильма могут вырезать кадры, которые, как кажется актеру, были бы намного эффектнее. В итоге многое получается не так, как артист себе представлял.

Любовь к профессии прошла красной нитью сквозь жизнь Анатолия Юрьевича. В Театре имени Ленсовета актер встретил свою будущую вторую супругу – актрису Ирину Мазуркевич (первая жена – актриса Елена Добросердова, дочь Мария окончила Институт культуры. – Авт.).

– Впервые увидела Равика на сцене в спектакле «Люди и страсти», где он играл Аздака. Он делал это очень страстно, смешно и заразительно, невозможно было не влюбиться. Зал просто не мог удержаться от хохота.

Несмотря на огромную разницу в возрасте – 20 лет, супруги прожили в счастливом браке 35 лет. Сам Анатолий Равикович признался, что влюбился в Ирину с первого взгляда: «Мне стукнуло 40 лет, у меня была успешная карьера в театре, семья, дочь, которую я очень любил, налаженный быт. И все это в один момент полетело к чертовой матери. Ее звали Ира, фамилия Мазуркевич – молодая актриса, приглашенная Владимировым из Горьковского театрального училища. Ругал себя последними словами, уговаривал, что это временно, что это, как скарлатина – надо переболеть ею и все».

– Знаете, нам было комфортно вместе, мы одинаково смотрели на многие вещи, ведь это главное в отношениях. Муж мне каждый день признавался в любви, – продолжает Мазуркевич. – Поскольку Равик был старше, то у него был внушительный жизненный опыт. Благодаря ему все время узнавала что-то новое. Например, он меня научил клеить обои. Правда, мы иногда ссорились, мол, ты это не так держишь... Но быстро отходили, потому что понимали, что это всего лишь быт. Равик любил собирать грибы и приобщил меня к этому делу. Он невероятно вкусно готовил фаршированную рыбу, чему и меня тоже научил. Я начала читать газеты, как и он, следить за новостями, разбираться в политике и даже стала футбольной болельщицей (смеется).

Ирина Мазуркевич на похоронах мужа Фото: Global Look Press

В 1980 году у пары родилась дочь Елизавета. По словам Мазуркевич, ее супруг подходил первое время к малышке с опаской.

– У женщин сразу же отзывается материнский инстинкт: когда в ребенке нравится все и хочется прижимать к себе этот комочек. Маленькие дети чаще всего не вызывают у мужчин никаких чувств. Помню, Равик шутил, что мужчине интересно общаться только с ребенком, который умеет говорить. Конечно, когда у него было время, он мне помогал, например ходил гулять с коляской. Хотя я прекрасно сама справлялась.

90-е годы принято считать временем «бескартинья», ведь в этот период практически ничего не снимали. Многие СМИ писали, что Ирина Мазуркевич стала заниматься частным извозом.

– Это время вообще было нелегким. У зрителей не было денег на покупку билетов в театр, поэтому залы были полупустые. Конечно, мы боялись, что театр могут вообще закрыть, поэтому я в виде эксперимента однажды вышла на улицы Петербурга, села за руль и узнала на себе, что значит быть таксистом (смеется). Это был такой хулиганский поступок, не более.

Ирина вот уже 28 лет служит в Театре комедии им. Акимова, где играет ведущие роли. Несмотря на то, что актриса уже успела покорить зрителей в картинах «Чудо с косичками», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово», она не рвется в кино.

– У меня нет агента, не хожу на кастинги, нет необходимости пиариться. Получаю глубокое творческое удовлетворение от работы в театре, а денег мне хватает. Считаю, что если сниматься, то исключительно при условии крайне интересного материала, большой роли, где можно было раскрыться. Сейчас такое встречается крайне редко. Однако мне посчастливилось сняться у Юрия Грымова в фильме «Три сестры. 120 лет спустя», где чеховские персонажи уже состарились и действие происходит в наше время. Я играю Ирину, которая ищет любовь. Считаю, что это имеет огромное значение для женщины. Ведь жизнь бессмысленна без любви. Можно построить карьеру, добиться успехов, но ничто не заменит это чувство.

Ирина Степановна признается, что мысленно каждый день общается со своим ушедшим из жизни супругом: «Еще не пришло осознание потери. Часто езжу на Волковское кладбище, где похоронен муж, обращаюсь к нему, когда хочу по привычке поделиться эмоциями, мыслями».

Анатолий Равикович в последние годы тяжело болел, у него обнаружили рак легких. Несмотря на страшный недуг, он, как и его герой Хоботов, рвался работать. Такое отчаянное жизнелюбие присуще людям с широкой душой. Равикович мужественно переносил болезнь, зная, что осталось мало времени...

– Муж в любой ситуации сохранял мужество. И когда он узнал о болезни, решил до последнего бороться с недугом, смело шел к врачам, все терпел. И при этом никогда не показывал, что ему плохо. Он до последнего дня верил, что сможет победить болезнь и вновь выйдет на сцену.

Актера не стало 8 апреля 2012 года в возрасте 75 лет.