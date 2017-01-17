Илья Резник: Шабаш в "Огоньках" – это кощунство!

Известный поэт Илья Резник сравнил новогодние «огоньки» на ТВ с пляской на костях в свете гибели ансамбля Александрова.

— Новогодний шабаш по всем каналам телевидения показался нам с женой Ириной особенно кощунственным, — вздыхает легендарный поэт, народный артист России Илья Резник. — Во времена СССР все новогодние огоньки были событием. Все ждали встречи с любимыми артистами, космонавтами, спортсменами. Именно в новогоднюю ночь все исполнители показывали премьеры песен, держа их в тайне весь год. Но в этом году для меня не было новогодних праздников. Все праздничные программы вызвали у меня ощущения плясок на костях. Логичнее было бы в эту новогоднюю ночь показать по всем телеканалам концерты разных периодов легендарного ансамбля Александрова. Песни военных и послевоенных лет, современные песни. Грустные и веселые. Уместнее в эфире смотрелся бы фестиваль военных оркестров «Спасская башня», который придумал и организовал художественный руководитель ансамбля Александрова Валерий Халилов вместе с нашим общим другом, комендантом Кремля Сергеем Хлебниковым. Думаю, что в этом случае новогодняя ночь объединила бы страну, сплотила бы нацию в общем горе.

Я понимаю возмущение граждан и их петиции, чем они вызваны, — говорит Илья Резник. — Для меня и моей семьи это — личное горе. Валерий Халилов, генерал с солнечной улыбкой, был мне близким другом. Большой музыкант и композитор. Я многих погибших знал лично, и я не мог радоваться все эти бесконечные праздничные дни. Сейчас нам всем не до праздников, не до веселья. И не надо бросать в меня камни и говорить, что все пройдет, будем жить дальше. Разбился самолет с ансамблем Александрова, который летел в Сирию поздравлять наших военных, в полном составе, но об этом — ни слова в новогоднюю ночь.

Я, как ребенок войны, мечтаю, чтобы в мире никогда не было войн. Несколько лет назад, после поездки в Чечню, в горячую пору, 22 февраля 2000 года я написал песню «Против III мировой», где есть такие слова:

Войны незаживающая рана

Тебе и мне опять грозит бедой.

У той войны не будет ветеранов.

Не будет их у третьей мировой.

Очень жаль, что такие песни по телевидению практически не звучат. И я теперь абсолютно уверен, что незаменимые люди есть. Я каждый день вижу в своей записной книжке номер мобильного телефона Валеры Халилова. У меня нет сил вычеркнуть его. Мы потеряли их... И это страшно.