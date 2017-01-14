Фильм "Ла-Ла Лэнд": музыкальная сказка для взрослых

Обозреватель Sobesednik.ru рассуждает о причинах успеха вышедшего в прокат фильма «Ла-Ла Лэнд».

В российский прокат наконец вышел, не побоюсь этих слов, самый ожидаемый фильм второй половины 2016 года – «Ла-Ла Лэнд» режиссера Дэмьена Шазелла («Одержимость»). Впервые он был показан в рамках венецианского кинофестиваля в августе прошлого года, а затем и на фестивале в Торонто, где с главного приза начался марафон его кинонаград.

После этого ожидание выхода мюзикла о голливудской паре, любви и призвании в широкий прокат окружено историями различной доли невероятности. Чего стоит одна из них: на церемонии вручения премии «Золотой глобус» буквально несколько дней назад фильм получил в свою копилку все 7 призов в различных номинациях, и это все еще выглядит как начало истории триумфа. В фильм заочно влюблены сотни зрителей, критики пророчат фильму ни много ни мало победу на церемонии Оскар, и, пожалуй, не подписываться под их мнением нет оснований. Этот фильм так давно у всех на устах, что, кажется, история уже известна каждому, песни из фильма только что не выучены наизусть – осталось только добраться до ближайшего кинотеатра. В чем же (или в ком) тут, собственно, дело?

Сюжет прост, история стара как мир. Выбор между карьерой и семьей здесь чуть ли не так же всеобъемлющ, как и выбор между долгом и чувствами в большой литературе. Миу (Эмма Стоун) на актерском кастинге вот-вот настигнет та самая главная роль, о которой она грезит наяву, а Себастьян (Райан Гослинг) скоро откроет бар, где будет сам себе хозяином и в кои-то веки займется любовью всей своей жизни – джазом. И ни один из управляющих ресторанов, в которых ему приходится играть, чтобы заработать на жизнь, не сможет указать на то, что и как ему исполнять.

Но это – потом, а пока Миа лихо разливает кофе за стойкой в забегаловке, а Себастьян в соседнем ресторане играет всем надоевшие рождественские мелодии, под которые состоятельные посетители поглощают изысканную еду. Дело происходит в Лос-Анджелесе, а это значит, что герои неминуемо столкнутся на очередной вечеринке у бассейна в перерывах между потугами благоустройства своей никудышной жизни.

Кадр из фильма "Ла-Ла Лэнд" Фото: Стоп-кадр YouTube

Но кто горячо хочет – добьется своего, сквозь тернии попав к самым ярким звездам, но взамен, конечно, что-то потеряв. На этом правиле стоит мир, на нем же стоит и музыкальное детище талантливого Шазелла, который в свои неполные 32 года, вслед за нашумевшей в 2014 году «Одержимостью», снял завораживающую и будоражащую в самом лучшем смысле слова музыкальную сказку для взрослых. Да, впрочем, ни к чему штампы – эта сказка так хороша, что вешать на нее любые ярлыки кажется большим преступлением.

Этот фильм не может не влюбить в себя с первых кадров, причем абсолютно неважно, любите вы мюзиклы или относитесь к ним с трезвой долей скептицизма: он не оставляет шансов, любовь случится сразу и бесповоротно. Музыка, написанная Джастином Гурвицем, студенческим напарником Шазелла по Гарварду, не дает вынырнуть из сладкого омута до конца, а главную тему напеваешь целый день после сеанса. Эмма Стоун и Райан Гослинг мурлыкают песенки и выделывают головокружительные па на протяжении всего фильма.

Па тут вообще выделывают все – начиная от местных, стоящих в пробке в жаркий полдень – именно этой сценой, невероятной, жизнеутверждающей до степени головокружения, начинается фильм. Но удивительно то, что это никак не может надоесть. Герои делают обыкновенные вещи, напевая, решают будничные вопросы, которые рикошетом сбивают с ног своей важностью.

Любовь или творческие амбиции? Счастливым ли будет конец? Столь проникновенно и чувственно, изящно и трогательно все происходящее на экране. Это дань лучшим годам «Золотого Голливуда», признание в любви лучшим образцам музыкального жанра, это жертвоприношение молодости, мечте и желаниям, которыми приводится в движение наш мир.

Эскапизм чистой воды в ту самую страну, о которой все мы грезим, но ведь боимся признаться в этом. А «Ла-Ла Лэнд» кричит о том, что не признаваться – просто глупость. Не признаваться, не следовать мечтам, не слышать свой внутренний голос. Идти дальше, зная, что счастливый финал – обманка, что выбирать все равно придется. Но ты в сказке – значит, будет возможность переиграть. Или перепеть, если хотите.