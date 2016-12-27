"Уволенный" Андрей Караулов пошел на повышение

Ведущий «Момента истины» рассказал Sobesednik.ru: он ушел с «Пятого канала» из-за фильма «Россия Владимира Путина».

— Правда, что вас уволили с «Пятого канала» из-за программы, в которой вы рассказали о покушениях на Владимира Путина?

— Я сам отказался продлевать контракт, — рассказывает Андрей Караулов. — У нас с «Пятым каналом» возникли некоторые разногласия из-за фильма «Россия Владимира Путина», который уже набрал в интернете почти 1 миллион голосов, но не был показан в эфире. Теперь даже не хочу разбираться в этом.

Сейчас я заканчиваю роман, мне нужно еще две-три недели, чтобы наконец сдать второй том своего «Русского ада», и, скорее всего, мы уйдем на другой канал — более крупный и более интересный для нас. А пять лет работы на «Пятом» я буду вспоминать как пять лет... абсолютного счастья. Даже мой друг Олег Попцов (в прошлом — гендиректор ТВЦ, где выходил «Момент истины»), и тот гораздо чаще придирался к сюжетам, чем эти ребята. Вот только что-то произошло с «Россией Владимира Путина»...

— «Что-то» — это что?

— Правда не знаю. Я два года делал этот фильм. Сначала было 13 серий, потом мы довели их до 10. Там 456 действующих лиц — директора заводов, политики. Это очень серьезная и важная для меня работа. Я буквально не верил своим глазам, когда крупные европейские телекомпании стали присылать нам свои предложения по покупке этой работы. Это меня поразило совершенно! Как я мог предположить, что немцы захотят показать «Россию Владимира Путина» у себя в стране?! Причем мы говорим о покупке всего фильма, не отдельных эпизодов!

Я очень доволен и резонансом, и зрителем, и развернувшейся дискуссией, — говорит ведущий. — Мы же многого не знаем о нашей современной истории. Почти ничего не знаем о подлинной роли Путина, о том, как он возвращал заводы в ручном режиме. У нас все это показано на конкретных фактах.

— Что же мешало «Пятому» показать такую лестную для Путина работу?

— Я сам в изумлении! Главное — никаких внятных объяснений не последовало! Фильм просто купили и положили на полку. То есть [владелец «Пятого канала» Юрий] Ковальчук выделил огромные деньги... Поверьте, это дорогая работа: сотни людей, командировки... Я очень благодарен Юрию Валентиновичу — он стал фактически продюсером картины. А какие-то мальчишки положили фильм на полку. Причем лежал он довольно долго, пока мы не забрали его.

— Сейчас права у вас?

— Сложный вопрос, но фактически — да. Наши юристы нашли зацепку: все главные сюжеты фильма — на базе «Момента истины». Мы их просто развивали. А изначально все права на «Момент истины» у нас. Поэтому когда нам объяснили, что мы можем показать фильм, мы сразу выложили его в сеть. И в первую же неделю набрали 600 000 просмотров. Я обалдел!

— Что дальше?

— Я провел несколько встреч и уже получил предложения, которые на сегодня мне более интересны. Речь идет не только об одной передаче, а о серьезной работе по широкому фронту.

— Не хотите себя попробовать в популярном сегодня жанре ток-шоу? Вы как гость часто захаживаете к коллегам.

— Я делал ток-шоу когда-то. Как ни странно, именно с них когда-то начался канал ТНТ. Я вел там в течение года ежедневное ток-шоу «Момент истины». Не знаю, будем думать. Наступает предвыборный год, и много вызовов, что называется, со стороны...

— На весну планируете возвращение в эфир?

— Раньше — в феврале.