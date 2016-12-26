Михаил Боярский и Лариса Луппиан поженились совершенно случайно

Актеры вместе более 40 лет, хотя официально поженились в 1977 году

Знаменитая чета Михаила Боярского и Ларисы Луппиан справляют в 2017 году рубиновую свадьбу, узнал Sobesednik.ru.

Этой актрисе завидовало все женское население СССР. Еще бы – отхватила главного красавца страны, которого пытались охомутать тысячи представительниц слабого пола. Пытались – и сдавались, проиграв поединок этой хрупкой с виду, но сильной внутри женщине. И вот уже 40 лет они вместе. Хотя историю любви главного д`Артаньяна Советского Союза Михаила Боярского и его жены Ларисы Луппиан не назовешь безоблачной…

Михаил и Лариса познакомились в Театре Ленсовета, куда оба пришли, еще будучи студентами.

– Мы вместе стали играть в спектакле «Трубадур и его друзья», Миша был безумно красивый, а какой прекрасный у него кончик носа, – вспоминает Лариса Регинальдовна. – Мы играли влюбленную пару, целовались на сцене и постепенно прониклись симпатией друг к другу и в жизни.

В театре в те времена были запрещены служебные романы, поэтому Боярский и Луппиан тщательно скрывали отношения. А они развивались хоть и стремительно, но весьма целомудренно: парочка гуляла, держась за руки, целовалась, даже спала в одной постели, но в одежде и без интимного продолжения.

С Михаилом Сергеевичем, по словам его супруги, с самого начала было непросто: творческая личность, очень неординарная, со сложным характером. Он мог исчезнуть на месяц, а потом как ни в чем не бывало объявиться и засыпать поцелуями. Мог уехать на праздник к друзьям или родителям, даже не предупредив об этом свою возлюбленную, а она ждала его в одиночестве, рыдая за щедро накрытым столом. Да и мама Миши, как сплетничают очевидцы, не сильно жаждала видеть иногороднюю студентку невесткой в семье коренных ленинградцев – посему давила на сына. Так продолжалось 4 года. Однажды они даже сходили в загс – о чем Боярский благополучно забыл, а Луппиан из скромности не стала напоминать – и в день свадьбы в учреждении не появились.

– Но как-то я не выдержала и разбудила его с предложением пожениться, – рассказывала актриса. – Он вдруг согласился. А мы уже как-то подавали заявление, три месяца ждать сказали нам тогда. Он, видимо, решил, что и теперь будет так же.

Но не тут-то было: в загсе их узнали, взяли паспорта и вернули вместе с проставленными штампами о заключении брака. Поздравили с бракосочетанием и отправили супругов в новую жизнь.

– А Миша даже обрадовался, оказалось, он очень хотел избежать этой нудной процедуры – свадьбы, – делится воспоминаниями Лариса Луппиан. – Мы зашли в маленькое кафе, выпили по рюмке коньяка и отправились на работу в театр, где еще месяц скрывали свое семейное положение.

Михаил Сергеевич с женой и детьми: дочкой Лизой и сыном Сергеем Фото: архив редакции

Это удивительно, но статус женатого мужчины сделал Боярского более серьезным – он занялся обустройством их комнатки в коммуналке, купил мебель, телевизор.

А потом были съемки в «Трех мушкетерах» и просто сумасшедшая популярность Михаила. О том, что творилось на съемочной площадке во Львове и Одессе, слухи ходят самые разные: якобы и девушки там были доступные, и болезни неприятные, и даже аборты случались.

После показа фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» поклонницы Боярского со всей страны устремились в Ленинград. Каким-то образом они узнавали, где живет их кумир, ломились в двери, дежурили у подъезда, могли даже лечь под колеса его авто – лишь бы он уделил им хоть немного внимания. И конечно же люто ненавидели ту, которая жила с их идолом и называлась его женой.

– Тогда выйти на улицу с Мишей было нереально, – делится воспоминаниями Лариса Регинальдовна. – И вызывать милицию было бесполезно – она все равно ничего не могла с этим поделать.

А летом 1979 года Боярский попал в страшную аварию в Подмосковье. Месяц он пролежал в больнице практически без движения. Лариса, которая на тот момент уже была беременна их сыном, каждую неделю моталась из Ленинграда в Москву и обратно.

После рождения первенца Лара и Миша ненадолго расстались: жить втроем в крохотной комнатке было нереально и Луппиан с ребенком переехала к маме. А Боярский, пользуясь своей славой, начал выбивать для своей семьи квартиру. На это ушел год. Казалось – вот оно, счастье. Но актер начал выпивать, и сильно – сказались постоянные застолья, на которые звали знаменитого д`Артаньяна. В одном из своих откровенных интервью Лариса призналась:

– Досталось и мне, и Сереже. Жили мы тогда в маленькой квартире, деньги все у Миши. Куда идти, на улицу? Было очень тяжело. Мы с Мишей совершенно разные люди: насколько я спокойная и сдержанная, настолько он эмоциональный, резкий и даже грубый. Я испытала все – от глубокой нежности и любви до унижения, оскорбления и растаптывания моего достоинства. Очень тяжело переносила всплески его ярости по любому поводу: суп холодный, котлета не нравится, где была…

Впрочем, пара быстро мирилась. Боярский покричит, эмоции выплеснет и успокаивается, прощения просит. Но однажды его жена все-таки не выдержала и подала на развод. Он не сопротивлялся: развод так развод. Перед судебным заседанием у Михаила Сергеевича случился тяжелый приступ панкреатита. На больничной койке актер думал только о жене и сыне. Поэтому, едва выписавшись, он отправился домой и… предложил Ларисе завести еще одного ребенка. С тех пор Боярский и Луппиан не расставались.