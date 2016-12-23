Владимир Кара-Мурза-ст.: Опустились ниже плинтуса

Обозревателю Sobesednik.ru представилась возможность сравнить российское телевидение с российским.

Уже не первую неделю нахожусь в Израиле и наблюдаю разительную, величиною с пропасть разницу между российским телевидением и цивилизованным, вещающим во всем остальном мире. Отдыхаю от нашей оглушительной пропаганды и просто смотрю, что происходит на планете.

В Израиле нейтральное правительство. Оно не критикует Путина, но все прекрасно понимают, что Россия завралась, рассказывая о событиях в Алеппо и Пальмире и о своей роли в происходящем. Тут не считают Башара Асада законно избранным президентом. Даже чисто информационно российская пропаганда проигрывает израильским СМИ.

Новости здесь начинаются не с сирийских сводок о боевиках, а с того, что в стране прошел сильный дождь. Или случилась крупная авария. И только потом переходят к Трампу, Алеппо и Москве. В этом большое воспитательное значение: зрителям как бы говорят, что еврейское государство важнее и превыше всего. Нашим «патриотичным» телевизионщикам, которые изо дня в день только и делают, что сеют в зрителях страх и ненависть, а реальную жизнь страны освещают по остаточному принципу, следовало бы брать с израильских коллег пример.

Владимир Кара-Мурза-старший Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я живу в интернациональном отеле. Здесь есть французское, немецкое, английское, американское телевидение. Россию представляет «Первый канал». Когда на него попадаю, хочется сразу выключить. Сплошное кликушество вместо размеренных предметных бесед, которые видишь на других каналах. Ведущие ток-шоу – это отдельный разговор. Во всем мире они интеллигентные, вежливые, деликатные.

Но включаю «Первый» и вижу Артема Шейнина в передаче «Время покажет». Затыкает рот, грубит гостям, которых сам же и позвал... Нельзя опускаться до Норкина и выгонять героев из студии просто потому, что не согласен с их мнением. Лучше совсем не приглашать оппонентов, чем, не имея сил сдержаться, на глазах у всей страны превращаться в хама, наделенного властью.

В общем, сравнив наше и зарубежное телевидение, я понял, почему нас ТАК воспринимают на Западе, и больше этому не удивляюсь.