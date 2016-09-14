Культура и ТВ
11:26, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Книг Соловьева и Лимонова в Украине не ждут

Киевский Дом Книги
Киевский Дом Книги
Фото: ВКонтакте

Есть ли сейчас на прилавках в Киеве российские книги, которым грозит «антипропагандистский» запрет, узнал Sobesednik.ru.

В начале недели российские СМИ обратили внимание на инициативу украинской власти запретить ввоз в страну книг из России, содержащих антиукраинскую пропаганду. Соответствующий закон планируется внести на утверждение в Верховную раду Украины.

Как сообщал Sobesednik.ru, определять содержание такого рода суждений в литературе будет поручено специальной комиссии. По этой причине нет и не может быть (по крайней мере пока) готового списка авторов и книг, которые запретят к ввозу в Украину. Однако один из главных сторонников законопроекта, вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, с негодованием писал в блоге, озаглавленном «Стоп путинским пропагандистам», что недавно «в центре Киева абсолютно легально» продавалась книга российского политолога Александра Дугина.

Корреспондент Sobesednik.ru поинтересовался, есть ли сейчас в продаже в киевских книжных магазинах издания известных российских журналистов и пропагандистов, а также писателей и общественных деятелей, делавших резкие и нетерпимые высказывания об украинской власти и обществе после Майдана.

На распродаже в книжном «Будинок української книги» продают несколько книг Прилепина
На распродаже в книжном «Будинок української книги» продают несколько книг Прилепина
Фото: Диана Буцко

В книжном магазине «Буква» в центре Киева можно купить «Смерш-2» Василия Головачева (киноэкранизация которого уже запрещена в Украине), «Евангелие от Соловьёва» и «Апокалипсис от Владимира» телеведущего Владимира Соловьева (последние две книги — всего за 16 грн). Здесь же можно найти несколько книг писателя Захара Прилепина - правда, художественные произведения: «Книгочет», «Восьмерка», «Санькя».

На распродаже в книжном «Будинок української книги» тоже продают несколько книг Прилепина. По словам сотрудников магазина, идейный соратник нижегородского писателя Эдуард Лимонов последний раз был в продаже в 2009 году.

В украинском интернет-магазине «Букля» можно заказать книги Захара Прилепина и Александра Проханова. В перечне авторов значатся также Владимир Соловьев, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Николай Стариков, Сергей Шаргунов, но их книг сейчас нет в продаже. «Они закончились на складе у нашего поставщика, и в ближайшее время мы их не ожидаем», — пояснили в интернет-магазине.

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