Культура и ТВ
Источник: «Только звезды» №34-2016
06:10, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Отец Фриске разгромил книгу Шепелева

Жанна Фриске
Жанна Фриске
Фото: Global Look Press

Отец Жанны Фриске поделился с Sobesednik.ru своим мнением о книге бывшего гражданского мужа певицы.

Скоро выйдет в свет книга о певице, которую написал ее гражданский муж, экс-ведущий «Первого канала» Дмитрий Шепелев. Однако вся информация о ней по требованию автора держится издателями под грифом «секретно». Мы поинтересовались мнением родных Жанны о писательском таланте Димы и узнали, что он забыл упомянуть в своих мемуарах.

Сначала мы обратились в издательство «Эксмо», которое выпускает книгу. Пресс-атташе Светлана Маркелова в разговоре с «Только звездами» сказала, что книга Шепелева готовится в отделе «Спецпроекты», однако никакой дополнительной информации дать не может:

– По договору с автором мы не имеем права рассказывать о содержании книги, о дате выхода, тираже и предполагаемой цене.

– Как же вы будете ее рекламировать? Ведь вы хотите, чтобы люди ее покупали?

– Мы никак не будем ее рекламировать, – подчеркнули в издательстве.

Нам показалось это странным, и мы решили обратиться непосредственно к автору. Сам Дмитрий на нашу просьбу рассказать о книге отреагировал крайне агрессивно и странно:

– Я не буду с вами говорить, кем бы вы ни были, кем бы ни представлялись, с каких телефонов бы ни звонили! – прокричал автор книги и бросил трубку.

Сестра Жанны Наташа порядком устала от семейных скандалов
Сестра Жанны Наташа порядком устала от семейных скандалов
Фото: архив редакции

Семья певицы, умершей от неоперабельной глиобластомы головного мозга 15 июня 2015 года, узнала о книге от нашего издания.

– Ничего не знаю об этом и читать ее не буду, – отрезала сестра Жанны Наталья Фриске.

По информации в интернете, в своих мемуарах Шепелев рассказывает о знакомстве с Жанной (пара была вместе всего лишь три года. – Авт.), о рождении и первых шагах их сына Платона, а также о других фактах семейной биографии, не обошел стороной и тему болезни.

– У нашей семьи никто согласия не спросил! Эта книга – позор, вранье! Не буду ее читать! – не смог сдержать себя отец артистки Владимир Борисович Фриске. – Очень сомневаюсь, что он сам ее написал, скорее всего это сделал парень, с которым мы познакомились, когда Жанна проходила реабилитацию в Юрмале. Он при жизни дочери предлагал сделать книгу о ней, мы тогда отказались. Вот, наверное, о нем Шепелев и вспомнил. В этой книжке не будет ни слова правды, он выпускает ее для того, чтобы заработать деньги!

Родители певицы решили отписать часть имущества внуку, когда он подрастет
Родители певицы решили отписать часть имущества внуку, когда он подрастет
Фото: архив редакции

Лучше бы он написал там, как полгода пичкал мою дочь нановакцинами, купленными в США, которые, как оказалось позже, ей противопоказаны. Жанночка после них вообще впадала в беспамятство. Я ему запретил делать эти уколы. Пусть расскажет в своей книге о том, как пришел к ней, больной, с доверенностью, чтобы она переписала на него дом в Подмосковье, как подарил ей кольцо, когда она уже была при смерти. Зачем он это делал? Все просто: если бы он с ней официально расписался, то не было бы никаких судебных тяжб, он бы все имущество и деньги Жанны спокойно забрал себе. Дочка потом уже поняла, какой человек рядом с ней находится, она не хотела его видеть! Да и честно говоря, последние три месяца он вообще не заходил к ней в спальню, так, издалека смотрел, и всё. После смерти Жанны он ни разу не был на ее могиле, ни копейки не дал на похороны и после этого еще книгу пишет. Таких циников мир еще не видел!

Нашей семье из наследства Жанны ничего не нужно. У меня есть свой бизнес, хороший дом рядом с Москвой, машина. Свою долю и долю моей жены Ольги мы отдадим внуку Платону, когда он подрастет. Мы давно приняли такое решение. Вот только единственного внука мы не видели уже 1 год и 3 месяца, Шепелев прячется от нас. Недавно звонила мать Димы и моей жене сказала: «Какое бы решение суд ни принял, мы будем платить штрафы, но вам не дадим видеться с Платоном!» Но я уверен, что рано или поздно Шепелев за все ответит.

Кстати

Это не первая книга, посвященная Фриске. В прошлом году в свет вышла «Кардиограмма жизни», в которой описана биография Жанны. Автором выступила медсестра онкоцентра Кристина Розе. Она в своих интервью благодарила родителей и сестру певицы за помощь в написании книги. Жительница Костромы Кристина Розе наблюдала за знаменитостью 11 лет. Следить за жизнью Фриске еще школьницей она начала в 2004 году, после выхода «Последнего героя 4» с участием певицы.

Семьдесят страниц биографии Кристина собрала за несколько недель, просмотрев десятки передач, перечитав сотни газетных заметок и интервью.

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