Отец Фриске разгромил книгу Шепелева

Отец Жанны Фриске поделился с Sobesednik.ru своим мнением о книге бывшего гражданского мужа певицы.

Скоро выйдет в свет книга о певице, которую написал ее гражданский муж, экс-ведущий «Первого канала» Дмитрий Шепелев. Однако вся информация о ней по требованию автора держится издателями под грифом «секретно». Мы поинтересовались мнением родных Жанны о писательском таланте Димы и узнали, что он забыл упомянуть в своих мемуарах.

Сначала мы обратились в издательство «Эксмо», которое выпускает книгу. Пресс-атташе Светлана Маркелова в разговоре с «Только звездами» сказала, что книга Шепелева готовится в отделе «Спецпроекты», однако никакой дополнительной информации дать не может:

– По договору с автором мы не имеем права рассказывать о содержании книги, о дате выхода, тираже и предполагаемой цене.

– Как же вы будете ее рекламировать? Ведь вы хотите, чтобы люди ее покупали?

– Мы никак не будем ее рекламировать, – подчеркнули в издательстве.

Нам показалось это странным, и мы решили обратиться непосредственно к автору. Сам Дмитрий на нашу просьбу рассказать о книге отреагировал крайне агрессивно и странно:

– Я не буду с вами говорить, кем бы вы ни были, кем бы ни представлялись, с каких телефонов бы ни звонили! – прокричал автор книги и бросил трубку.

Сестра Жанны Наташа порядком устала от семейных скандалов Фото: архив редакции

Семья певицы, умершей от неоперабельной глиобластомы головного мозга 15 июня 2015 года, узнала о книге от нашего издания.

– Ничего не знаю об этом и читать ее не буду, – отрезала сестра Жанны Наталья Фриске.

По информации в интернете, в своих мемуарах Шепелев рассказывает о знакомстве с Жанной (пара была вместе всего лишь три года. – Авт.), о рождении и первых шагах их сына Платона, а также о других фактах семейной биографии, не обошел стороной и тему болезни.

– У нашей семьи никто согласия не спросил! Эта книга – позор, вранье! Не буду ее читать! – не смог сдержать себя отец артистки Владимир Борисович Фриске. – Очень сомневаюсь, что он сам ее написал, скорее всего это сделал парень, с которым мы познакомились, когда Жанна проходила реабилитацию в Юрмале. Он при жизни дочери предлагал сделать книгу о ней, мы тогда отказались. Вот, наверное, о нем Шепелев и вспомнил. В этой книжке не будет ни слова правды, он выпускает ее для того, чтобы заработать деньги!

Родители певицы решили отписать часть имущества внуку, когда он подрастет Фото: архив редакции

Лучше бы он написал там, как полгода пичкал мою дочь нановакцинами, купленными в США, которые, как оказалось позже, ей противопоказаны. Жанночка после них вообще впадала в беспамятство. Я ему запретил делать эти уколы. Пусть расскажет в своей книге о том, как пришел к ней, больной, с доверенностью, чтобы она переписала на него дом в Подмосковье, как подарил ей кольцо, когда она уже была при смерти. Зачем он это делал? Все просто: если бы он с ней официально расписался, то не было бы никаких судебных тяжб, он бы все имущество и деньги Жанны спокойно забрал себе. Дочка потом уже поняла, какой человек рядом с ней находится, она не хотела его видеть! Да и честно говоря, последние три месяца он вообще не заходил к ней в спальню, так, издалека смотрел, и всё. После смерти Жанны он ни разу не был на ее могиле, ни копейки не дал на похороны и после этого еще книгу пишет. Таких циников мир еще не видел!

Нашей семье из наследства Жанны ничего не нужно. У меня есть свой бизнес, хороший дом рядом с Москвой, машина. Свою долю и долю моей жены Ольги мы отдадим внуку Платону, когда он подрастет. Мы давно приняли такое решение. Вот только единственного внука мы не видели уже 1 год и 3 месяца, Шепелев прячется от нас. Недавно звонила мать Димы и моей жене сказала: «Какое бы решение суд ни принял, мы будем платить штрафы, но вам не дадим видеться с Платоном!» Но я уверен, что рано или поздно Шепелев за все ответит.

Кстати

Это не первая книга, посвященная Фриске. В прошлом году в свет вышла «Кардиограмма жизни», в которой описана биография Жанны. Автором выступила медсестра онкоцентра Кристина Розе. Она в своих интервью благодарила родителей и сестру певицы за помощь в написании книги. Жительница Костромы Кристина Розе наблюдала за знаменитостью 11 лет. Следить за жизнью Фриске еще школьницей она начала в 2004 году, после выхода «Последнего героя 4» с участием певицы.

Семьдесят страниц биографии Кристина собрала за несколько недель, просмотрев десятки передач, перечитав сотни газетных заметок и интервью.