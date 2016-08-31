Как дожить до 100 лет: секреты знаменитостей

Sobesednik.ru выяснил секреты долголетия артистов отечественного и зарубежного кино.

Ученые всего мира не одно столетие бьются над вопросом: «Как достичь вечной жизни?» Ответа они пока так и не получили. Однако есть на этой планете те, кто своим примером нам доказывает – человеку мало века! И они не только живут, многие из них ведут активный образ жизни. Есть такие долгожители и среди артистов.

Одним из известнейших долгожителей среди актеров был и остается 101-летний Владимир Михайлович Зельдин. Возраст ему не помеха – он продолжает играть на сцене Театра Российской армии. Правда, сейчас актер находится в отпуске до открытия очередного театрального сезона.

Как не раз признавался народный артист, секрет его долголетия не так сложен. Во-первых, актер никогда не курил и не употреблял спиртное. Во-вторых, Владимир Михайлович любит свою работу. Сцене он посвятил большую часть жизни.

В-третьих, в чем Зельдин не сомневается, необходимо грамотно рассчитывать свои силы и не забывать про отдых. Ну и четвертое правило известного долгожителя – всегда в душе оставаться немного ребенком.

100 лет в этом году – 9 декабря – исполнится американскому актеру Кирку Дугласу. Он – один из последних живущих звезд «золотой эры» Голливуда, отец не менее знаменитого сына – Майкла Дугласа. Кирк – обладатель почетного «Оскара», доставшегося ему в 1996 году, и премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте «Жажда мести».

Владимир Этуш: «Я много работаю и люблю свое дело» Фото: Global Look Press

99 лет 1 мая стукнуло французской актрисе Даниэль Дарьё. Первые роли она исполнила в начале 30-х годов. Поскольку за 80 лет творчества Дарьё довелось поработать почти со всеми ключевыми режиссерами каждой эпохи, по фильмографии актрисы вполне можно изучать историю французского кинематографа.

Продолжает нашу череду долгожителей ветеран американского телевидения Бетти Уайт.

17 января ей исполнилось 94 года. Она приняла участие в 70 различных телешоу, от передач до ситкомов и телефильмов, а также снялась в трех десятках кинокартин. В свои 90 с лишним актриса продолжает исполнять одну из главных ролей в ситкоме «Красотки в Кливленде», параллельно успевая появляться и в других проектах.

6 мая свое 94-летие отпраздновал народный артист, исполнитель таких ролей, как Саахов из «Кавказской пленницы», Шпак из «Иван Васильевич меняет профессию», Карабас-Барабас из «Приключений Буратино» и многих других – Владимир Этуш.

Майкл Дуглас и его отец Кирк Фото: Global Look Press

– Ничего необыкновенного для долголетия я не делаю, – признался однажды актер. – Просто много работаю и люблю свое дело. Этого достаточно.

30 сентября отметит свое 91-летие народная артистка Вера Васильева. Как признается актриса, секреты долголетия ей неведомы:

– Я ленивая. Живу, как мне нравится. Ничем себя не утруждаю. Это моя правда о самой себе. Ничем особенным я не занимаюсь, только жду свои спектакли, которые я безумно люблю. Можно сказать, я живу ожиданием любовного свидания со сценой.

Каждое лето Вера Кузьминична отдыхает, набирается сил.

– Лето я провожу чаще всего со своей крестницей и ее дочерью на море либо в Италии, либо в Хорватии. А так отдыхаю в Подмосковье в спокойной обстановке, в одиночестве, в тишине, в покое. Не потому, что я это люблю, просто я одна...

Вера Васильева: «Ничем себя не утруждаю» Фото: Global Look Press

Дозвонились мы и до еще одного долгожителя – народного артиста Владимира Татосова, которому 10 мая исполнилось 90 лет. Его жизнь и сегодня бьет ключом. Сам он живет в Питере, но в апреле этого года приезжал в Москву на съемки фильма «Два дня до весны» режиссера Константина Абаева. Актер исполнял роль бывшего сотрудника внешней разведки дореволюционной России 101-летнего Ивана Андреевича Нечаева.

– Ничего специального я никогда не делал, – рассуждает актер о секретах долголетия. – Жил так, как живут почти все мужчины: много работал, курил 53 года, не курю лишь последние 25 лет. Сказать, что я не выпивал – это была бы неправда. Актер, сыгравший спектакль, не может сразу же расслабиться, мозг еще работает, нервная система функционирует, и хочется выдохнуть. Поэтому, приезжая домой ближе к полуночи, я ужинал и выпивал по 100–150 грамм, чтобы расслабиться и отключиться. Это специфика людей моей профессии.

На спорт, как выяснилось, у Владимира Михайловича времени не хватало. В молодости он занимался лыжами и гимнастикой, но потом все его время забрала сцена. Недавно он вернулся из дома отдыха, где открыл для себя спортивную ходьбу.

Владимир Татосов курил 53 года, но 25 лет назад ему пришлось бросить пагубную привычку Фото: Global Look Press

В этом году свое 90-летие отметила и знаменитая Инна Макарова. Как рассказал ее внук Иван Николаевич Бурляев, его бабушка держится за счет выступлений:

– Она безумно любит общаться со зрителями. Сейчас она уже одна дома не находится, с ней постоянно кто-то есть, чаще всего домработница. Хотя она этому противилась, будучи очень самостоятельным человеком. Порой даже руку не разрешала мне подавать, чтобы, например, выйти из машины. Она родилась в городе Тайга, поэтому секрет – в ее сибирской закалке. Плюс никогда не пила, не курила, даже в фильме «Высота» в кадре можно заметить, что курит не взатяг. Таких нынче не делают!

И еще хотелось бы вспомнить об актрисе Людмиле Арининой. Ей пока 89, но уже 8 ноября она отметит свой юбилей.

– Я, как трава, живу, – признается актриса. – Говорят, надо вести здоровый образ жизни. А что это такое? Я не знаю. Расту и расту. Никаких у меня нет законов, никаких ограничений, никаких диет. Просто живу...

Ну а мы будем надеяться, что все эти люди проживут еще как можно дольше.