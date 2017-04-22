Дмитрий Быков: Десять лет без Ельцина

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине.

По всем параметрам – от колоссального падения экономических показателей до такого же гигантского обрушения личного рейтинга – эпоха Ельцина была оглушительно провальной, и именно она в конце концов прямо привела к эпохе Путина; но вот парадокс – при всей ненависти отдельных россиян к Ельцину очень многие продолжают относиться к нему сочувственно, а время его далеко еще не получило окончательной оценки. Больше того, ссылка на проклятые девяностые («Вы что же, хотите опять?!») сегодня не работает или по крайней мере далеко не вызывает прежнего эффекта. Ельцин не то чтобы реабилитирован в глазах общества – этого не будет никогда, – но перестал он восприниматься и как жупел. На мой взгляд, тут две причины.

Во-первых, совершенно ясно, что лично Ельцин не получал от власти ни малейшего удовольствия и ничего, кроме разрушенного здоровья и массовых проклятий, она ему не принесла. Видно было, как он мучился, как медленно разрушался – и далеко не только под действием алкоголя, – как терял влияние на ситуацию и в конце концов добровольно ушел в отставку. Нельзя не признать, что большая часть его действий – олигархизация российской экономики, чеченская война, победа Путина, наконец – была для России ужасна по моральным и экономическим последствиям; но видно было и то, что он все это понимал и относился к себе едва ли не хуже, чем его оппоненты. И хотя при нем расцветали весьма мрачные силы, но все-таки его власть не так благоприятствовала самовыражению и самоуважению подонков, как нынешняя.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

А во-вторых, Ельцин по масштабу своей личности и своих действий – пусть отвратительных иногда – больше соответствовал России, чем его преемники. А Россия ценит масштаб едва ли не больше всех иных добродетелей. Ельцин не давил прессу, не поощрял обскурантизм, не заигрывал с нацистами. Ельцин был не ангел, но и не бес. При Ельцине не было ощущения тошного бессилия, полной безнадежности, совершенной нашей отстраненности от управления страной и собственной судьбой. Напротив, многим казалось, что их собственная жизнь, да и судьба страны зависят от их воли, способностей и сил. Ельцин почему-то не внушал чувство, что все мы ничтожества перед ликом государства. И сам не обожествлял государство, ставшее сегодня главным фетишем для многих и многих, прежде всего для тех, кто мало работает и никого не любит.

Главное же – мне кажется, что судить о каждом правлении следует с некоторой исторической дистанции. «Ельцин-центр» у нас есть, пусть и не все меня устраивает в его экспозиции. А вот «Путин-центра», по-моему, не будет.