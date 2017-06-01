Дмитрий Быков: Вечно сидящий Навальный

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – об очередном сроке Алексея Навального.

Пять лет условно получил Алексей Навальный, рвущийся на президентские выборы-2018, по «второму делу «Кировлеса».

Ну, слава Богу! Он виновен,

Он пять законных получил,

И снова срок его условен,

А приговор неотличим.

К восторгу вятских папарацци,

Он вновь у мира на виду

И ни сидеть, ни избираться

Не будет в будущем году.

А кто же будет? Верный Жири,

Седой Явлинский, хмурый Зюг...

Как будто двадцать лет не жили.

(И разве жили, милый друг?)

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я так и вижу – через двадцать

Таких же мелко-стыдных лет

Наш первый будет избираться –

С чего бы, собственно, и нет?

А с ним пойдут в одной упряжке

Во всю старперовскую прыть

Бессмертный Ж., Зюганов тяжкий,

Явлинский (лысый, может быть)...

Набор друзей непобедимых,

Что не отступят ни на пядь!

А на скамейке подсудимых –

Навальный в Кирове опять.

И – самый страшный сон поэта,

Что может сбыться наяву –

Я буду вновь писать про это!

Но, может быть, не доживу.