Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №6-2017
00:02, 14 Февраля 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Вечно сидящий Навальный

Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – об очередном сроке Алексея Навального.

Пять лет условно получил Алексей Навальный, рвущийся на президентские выборы-2018, по «второму делу «Кировлеса».

Ну, слава Богу! Он виновен,
Он пять законных получил,
И снова срок его условен,
А приговор неотличим.
К восторгу вятских папарацци,
Он вновь у мира на виду
И ни сидеть, ни избираться
Не будет в будущем году.
А кто же будет? Верный Жири,
Седой Явлинский, хмурый Зюг...
Как будто двадцать лет не жили.
(И разве жили, милый друг?)

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я так и вижу – через двадцать
Таких же мелко-стыдных лет
Наш первый будет избираться –
С чего бы, собственно, и нет?
А с ним пойдут в одной упряжке
Во всю старперовскую прыть
Бессмертный Ж., Зюганов тяжкий,
Явлинский (лысый, может быть)...
Набор друзей непобедимых,
Что не отступят ни на пядь!
А на скамейке подсудимых –
Навальный в Кирове опять.
И – самый страшный сон поэта,
Что может сбыться наяву –
Я буду вновь писать про это!

Но, может быть, не доживу.

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