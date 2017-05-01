Дмитрий Быков: Батька в гневе

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о конфликте нацлидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко собрал большую пресс-конференцию, на которой сделал резкие заявления в адрес России.

ЛУКАШЕНКО:

– Володя... Я ж, как ты, изгой!

Я ж был твоей опорой, Вова!

ПУТИН (холодно):

– Теперь мне нравится другой.

Ты слышал? Я люблю другого.

ЛУКАШЕНКО:

– Какой другой? Он сукин сын!

Не мы ль твою спасали шкуру –

Я, Федя Кастро, Ким Чен Ын,

Венесуэла и Науру!

Мы вместе были осью зла,

На прочий мир точили жало,

Меж нас измена проползла,

Меж нами кошка пробежала!

Какой-то бес поссорил нас,

Так ты одумайся ж, Володя ж!

Ты хочешь брать за нефть и газ,

Меж нас границу ты проводишь!

Вредишь ты минскому царю,

Но ты меня не объегоришь!

ПУТИН (сострадательно):

– Григорьич! Я же говорю:

Другого я люблю, Григорьич!

Ну да, мы были Осью Зло,

Такие, собственно, не тонут...

Теперь мне крупно повезло.

Меня к себе приблизил Дональд.

Он оценил мой грозный смех,

Мою широкую натуру,

И я теперь плевал на всех –

И на Пхеньян, и на Науру.

ЛУКАШЕНКО:

– Какой неслыханный пример

Международного разврата!

Из-за него ты предал брата.

ПУТИН (мечтательно):

– Григорьич! Он миллиардер.

ЛУКАШЕНКО:

– Там три банкротства за спиной,

А миллиардов только девять!

ПУТИН:

– Он сделку сделает со мной.

А ты... чего ты можешь сделать?

ЛУКАШЕНКО:

– Изменщик! Жалкий фанфарон!

Ты приползешь ко мне, коварный,

Когда тебе изменит он!

ПУТИН (холодно):

– Пришлю конвой гуманитарный.