Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №5-2017
00:08, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Батька в гневе

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о конфликте нацлидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко собрал большую пресс-конференцию, на которой сделал резкие заявления в адрес России.

ЛУКАШЕНКО:

– Володя... Я ж, как ты, изгой!
Я ж был твоей опорой, Вова!

ПУТИН (холодно):

– Теперь мне нравится другой.
Ты слышал? Я люблю другого.

ЛУКАШЕНКО:

– Какой другой? Он сукин сын!
Не мы ль твою спасали шкуру –
Я, Федя Кастро, Ким Чен Ын,
Венесуэла и Науру!
Мы вместе были осью зла,
На прочий мир точили жало,
Меж нас измена проползла,
Меж нами кошка пробежала!
Какой-то бес поссорил нас,
Так ты одумайся ж, Володя ж!
Ты хочешь брать за нефть и газ,
Меж нас границу ты проводишь!
Вредишь ты минскому царю,
Но ты меня не объегоришь!

ПУТИН (сострадательно):

– Григорьич! Я же говорю:
Другого я люблю, Григорьич!
Ну да, мы были Осью Зло,
Такие, собственно, не тонут...
Теперь мне крупно повезло.
Меня к себе приблизил Дональд.
Он оценил мой грозный смех,
Мою широкую натуру,
И я теперь плевал на всех –
И на Пхеньян, и на Науру.

ЛУКАШЕНКО:

– Какой неслыханный пример
Международного разврата!
Из-за него ты предал брата.

ПУТИН (мечтательно):

– Григорьич! Он миллиардер.

ЛУКАШЕНКО:

– Там три банкротства за спиной,
А миллиардов только девять!

ПУТИН:

– Он сделку сделает со мной.
А ты... чего ты можешь сделать?

ЛУКАШЕНКО:

– Изменщик! Жалкий фанфарон!
Ты приползешь ко мне, коварный,
Когда тебе изменит он!

ПУТИН (холодно):

– Пришлю конвой гуманитарный.

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