Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом.
Да все он делал правильно, Каримов,
Хотя имел тяжелый, резкий нрав.
В сети, конечно, битва псевдонимов,
Но большинство кричат: Каримов прав.
Он был диктатор, да. Но без диктата
Не может архаический Восток,
А кто его ругает языкато –
Тот был бы даже более жесток.
Не допустив вторжения ислама,
Он разутюжил буйный Андижан,
И в Андижане даже лучше стало
Для большинства лояльных горожан.
Родную дочь держал он под арестом,
И многие народы, не шутя,
Считают для себя довольно лестным,
Когда властитель бьет свое дитя.
А что при нем сажали диссидентов –
Он был врагами внешними тесним,
И был он прав на тысячу процентов,
И диссиденты соглашались с ним!
Да все он делал правильно, Каримов,
Раз весь народ ценил его устав!
Вам говорить о Деде, руки вымыв
И загрязненный рот прополоскав!
И то, что он в конце концов вот это,
Коль верить местной власти и врачу,
В последний день,
в последний месяц лета, –
Он тоже прав... молчу, молчу, молчу.