Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №33-2016
00:01, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!

Ислам Каримов
Ислам Каримов
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом.

Да все он делал правильно, Каримов,
Хотя имел тяжелый, резкий нрав.
В сети, конечно, битва псевдонимов,
Но большинство кричат: Каримов прав.

Он был диктатор, да. Но без диктата
Не может архаический Восток,
А кто его ругает языкато –
Тот был бы даже более жесток.

Не допустив вторжения ислама,
Он разутюжил буйный Андижан,
И в Андижане даже лучше стало
Для большинства лояльных горожан.

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Родную дочь держал он под арестом,
И многие народы, не шутя,
Считают для себя довольно лестным,
Когда властитель бьет свое дитя.

А что при нем сажали диссидентов –
Он был врагами внешними тесним,
И был он прав на тысячу процентов,
И диссиденты соглашались с ним!

Да все он делал правильно, Каримов,
Раз весь народ ценил его устав!
Вам говорить о Деде, руки вымыв
И загрязненный рот прополоскав!

И то, что он в конце концов вот это,
Коль верить местной власти и врачу,
В последний день,
в последний месяц лета, –
Он тоже прав... молчу, молчу, молчу.

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