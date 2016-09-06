Дмитрий Быков: Да все он делал правильно, Каримов!

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах провожает скончавшегося Ислама Каримова добрым словом.

Да все он делал правильно, Каримов,

Хотя имел тяжелый, резкий нрав.

В сети, конечно, битва псевдонимов,

Но большинство кричат: Каримов прав.

Он был диктатор, да. Но без диктата

Не может архаический Восток,

А кто его ругает языкато –

Тот был бы даже более жесток.

Не допустив вторжения ислама,

Он разутюжил буйный Андижан,

И в Андижане даже лучше стало

Для большинства лояльных горожан.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Родную дочь держал он под арестом,

И многие народы, не шутя,

Считают для себя довольно лестным,

Когда властитель бьет свое дитя.

А что при нем сажали диссидентов –

Он был врагами внешними тесним,

И был он прав на тысячу процентов,

И диссиденты соглашались с ним!

Да все он делал правильно, Каримов,

Раз весь народ ценил его устав!

Вам говорить о Деде, руки вымыв

И загрязненный рот прополоскав!

И то, что он в конце концов вот это,

Коль верить местной власти и врачу,

В последний день,

в последний месяц лета, –

Он тоже прав... молчу, молчу, молчу.