Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №32-2016
00:01, 31 Августа 2016 Версия для печати

Дмитрий Быков: Посмотришь на РГОграфов элитных – и, право слово, оторопь берет

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах о принятии Патриарха Кирилла в Русское географическое общество.

Как стало известно, Сергей Шойгу вручил Патриарху Кириллу членский билет Русского географического общества (РГО).

В элитный клуб служителей короны,
Что для начальства двери растворил
Под знаменем министра обороны,
Был принят столп духовности Кирилл.

Взирая на его державный профиль,
Подумал я с привычной добротой,
Что не один географ глобус пропил,
Узнав об этой новости крутой.

Религия была довольно косной,
Не видя географии в упор:
Сперва она считала Землю плоской,
А многие считают до сих пор.

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

(ВЦИОМ в начале нынешней недели
Смог позабавить даже несмеян,
Сказав: к геоцентрической модели
Пристрастна половина россиян.)

...Когда серьезно, без очков защитных,
К которым приохотился народ,
Посмотришь на географов элитных,
То, право слово, оторопь берет.

Чем заслужили местные чинуши
Такой географический почет?
Владением седьмою частью суши?
Но Волга, так сказать, при всех течет...

Покорные державному азарту,
С обычным быстроумием своим
Они слегка перекроили карту –
Но не открыли, а закрыли Крым.

Их главный вождь,
застыв над волжским устьем,
Отметил недостаток глубины.
Ну да, геополитика – допустим.
Но чем вы в географии сильны?

Должно быть, тем,
что в ваших строгих лицах
Читаются слова «страна-изгой»,
И наше представленье о границах
Вы расширяли,
Как никто другой.

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