Поражение сердца, почек и мозга: Роспотребнадзор рассказал о постковидных осложнениях у детей

У около трети детей зараженных коронавирусом могут развиться постковидные осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга, желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», – заявил Горелов и добавил, что у детей с избыточной массой тела особенно подвержены риску подобных осложнений.

Как отметил эпидемиолог, больше всего заболевших коронавирусом детей находится в возрастной группе от 14 до 17 лет. Это связано с тем, что они более социально активны, чем дети помладше. Последние во время летних каникул более разобщены, поэтому риск заражения у них меньше.

Ранее известный детский кардиохирург из США Билл Новик предупредил о том, что вакцинация от COVID-19 может приводить к риску развития заболеваний сердца у детей. «Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным», – рассказал кардиолог.

По словам Новика, общее количество возникновения случаев миокардита после прививки от коронавируса небольшое, однако у специалистов еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия.

«В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию», – подчеркнул специалист.