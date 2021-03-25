Миндзрав назвал тромбоз самым часто встречающимся осложнением после коронавируса

Люди, переболевшие коронавирусом чаще всего сталкиваются с осложнениями в виде тромбоза, утомляемости, кашля и одышки. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова, передает РИА Новости.

«Самые распространенные осложнения, с которыми сталкиваются наши граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, – это в большей степени тромбозы. Обратите внимание, 20-30% среди сердечно-сосудистой системы – это тромбозы», – рассказала специалист.

Дроздова также отметила, что утомляемость, кашель и одышка сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.

Образование тромба – это защитная реакция организма, когда нужно остановить кровотечение. При повреждении образуется кровяной сгусток (тромб), который закрывает поврежденный участок.

Тромбоз может спровоцировать тяжелые заболевания, связанные с нарушением кровотока, такие как инсульт, инфаркт миокарда, ишемические повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также гангрена конечностей.