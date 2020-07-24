Каверин Дмитрий
Сегодня, в 10:05

Американские ученые заявили о том, что простуда может защитить от COVID-19

По словам экспертов, провоцирующий простуду вирус запускает иммунный ответ, способный предотвратить заражение ковидом

Фото: Global Look Press

В США исследователи из Йельского университета пришли к выводу о том, что простуда способна предотвратить развитие коронавируса у человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, провоцирующий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. Речь идет о стимулированных интерфероном генах, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме пациента.

По мнению ученых, это открытие может стать началом для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.

При этом американские исследователи подчеркнули, что указанный способ терапии можно использовать лишь на ранних стадиях коронавируса, в то время как в дальнейшем она опасна, поскольку высокий уровень интерферона способен чрезмерно стимулировать иммунную систему и усугубить течение заболевания.

Специалисты предполагают, что лечение, основанное на этом методе, нужно начинать как можно скорее с момента заражения, чтобы коронавирус не распространялся в организме экспоненциально.

Ранее доктор Александр Мясников предложил отказаться от определения уровня антител перед вакцинацией и призвал использовать любую доступную вакцину. Также он считает целесообразным прививать переболевших, а осенью начать ревакцинацию тех, кто прививался зимой.

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