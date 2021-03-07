Путин и Эрдоган второй раз за три года откроют строительство АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Рэджеп Эрдоган через неделю в ходе совместного мероприятия намерены дать начало основному этапу строительства атомной станции «Аккую», передают «Вести». Это будет первая в Турции АЭР, которая должна снабжать энергией близлежащие районы. Её возведением занимается «Росатом».

В 2018 году Путин и Эрдоган уже открывали строительство этой станции в режиме видеоконференции. Тогда президент РФ говорил, что надеется посетить открытие АЭС в 2023 году, а также отмечал налоговые преференции, которые турецкие власти предоставили проекту, что, по словам российского лидера, делает его выгодным с точки зрения инвестиций. Впрочем, в сентябре 2020 года Эрдоган просил «Росатом» ускорить процесс строительства, чтобы станцию можно было завершить хотя бы к столетию Турецкой республики в 2023 году.

За три года между двумя торжественными открытиями стройки на ней погибли российские граждане: в 2019 году Эрдоган в ходе разговора с Путиным принес свои соболезнования из-за смерти двух россиян, работавших на стройплощадке.