Российские отели хотят подвести к единому представлению о формате "всё включено"

Ростуризм должен разработать единые стандарты понятия «all inclusive» или «все включено» для российских гостиниц. Как сообщает «КоммерсантЪ», это ведомству поручил вице-премьера Дмитрия Чернышенко. До 5 марта они должны составить из и отчитаться, нужно ли включать это в один из нацпроектов.

По мнению правительства, сейчас посетители отелей находятся в недоумении, что конкретно имеет в виду заведение, когда предлагает формат «всё включено». Одни гостиницы включают сюда алкоголь, а другие нет, для одних это ограниченное количество приемов пищи в день, а для других круглосуточное питание.

По задумке Ростуризма, кроме формата «всё включено» нужно также иметь вариант «ультра всё включено».

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, пока что в РФ есть сложности с форматом размещения all inclusive. Для него в отеле должно быть не меньше 100-150 номеров, причем конкурировать с той же Турцией курорты Краснодарского края не могут — в Турции еду и алкоголь предоставляют местные производители, а в России это работает с перебоями и уступает по качеству.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин обращает внимание, что всего 10-15% российских отелей предоставляют услуги в формате «всё включено». Переходить на него гостиницам пока просто не выгодно. При этом многие россияне прошедшим пандемийным летом выказывали разочарование российскими курортами из-за того, что сервис там не соответствует турецкому, в том числе в вопросе цены. Об этом заранее предупреждали эксперты.