"Аэрофлот" будет производить рейсы в Швейцарию раз в неделю по субботам

Компания «Аэрофлот» с 15 августа намерена возобновить рейсы в столицу Швейцарии Женеву.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы будут осуществляться по сокращенной программе – один рейс в неделю по субботам. «По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», – указывается в пресс-релизе.

Пассажирам, которые купили билет с датой перелета до 31 августа после 1 мая, будут возвращены средства. Уточняется, что для этого необходимо оформить ваучер.