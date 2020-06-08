Коронавирус лишил 20% россиян летнего отпуска

HR-сервис «Работа.ру» опубликовал результаты опроса трех тысяч россиян о том, как принимаемые противопандемийные меры повлияли на их планы.

Выяснилось, что 30% респондентов отказались от поездок за границу, а 25% отложили в том числе и внутренний туризм. 20% вовсе решили обойтись в этом году без отпуска. Только 12% отложили «каникулы» на осенне-зимний период, пишет «РИА Новости».

62% опрошенных признали, что коронавирусные события существенно повлияли на их планы на лето.

Ранее сообщалось, что авиакомпании планируют возобновить рейсы в другие страны уже 15 июля.