Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира

В период самоизоляции вы не можете поехать в другую страну и посмотреть на достопримечательности, зато можете придумать, как сделать ваш город приятнее для жителей и привлекательнее для туристов. Создайте оригинальный проект памятника или арт-объекта, который будет отражать место, где вы живете. Подайте заявку на сайте Всероссийского конкурса «Культурный след», и фонд «Живая классика» реализует самые интересные идеи.

Пока вы собираетесь с мыслями, эксперты «Культурного следа» предлагают для вдохновения вспомнить самые загадочные памятники мира.

Анна Дельгядо, Архитектор, сооснователь Архитектурного бюро «11»:

«Люди успели сделать и построить столько монументального, что сегодняшний арт-объект может быть просто идеей, витающей в воздухе, и не требовать масштабов пирамид и голов с острова Пасхи. Актуальность и тонкость идеи гораздо важнее в настоящее время, чем размеры сооружаемого объекта. Пока весь мир сидит в карантинной изоляции, особенно остро ощущается, что вещи, бродящие в сети, становятся реальными без всякого материального воплощения».

10. Моаи, остров Пасхи

Примерно тысяча статуй-истуканов разбросана по тихоокеанскому острову Пасхи. Раньше считали, что вся статуя – только голова, но после раскопок около памятников, оказалось, что у каменных изваяний есть тело. Под землей скрывается туловище высотой 20 метров.

9. Сфинкс Гизы, Египет

Тело льва и голова человека, высеченные из монолитного известняка. Неизвестно, сколько лет этому памятнику, кто и зачем его создал. Ни в одном найденном папирусе нет информации о возведении Сфинкса, хотя описаны работы по строительству многих пирамид.

Константин Новиков, Художник, скульптор:

«Древние города, такие как Петра и Баальбек загадочны с точки зрения создания и говорят об удивительной технической изобретательности людей. Стремление создать то, что сможет удивлять не одно поколение, живет в наших умах.

Люди часто задаются вопросом, как строили огромные сооружения без использования строительных лесов в местностях, где одни скалы. Меня это не занимает: уверен, что и тогда вполне возможно было организовать доставку деревьев из других регионов. Потом их, наверно, разжигали для приготовления пищи. А вот как выглядел рабочий инструмент, из каких материалов был сделан, как его затачивали — это интересно и неизвестно».

8. Петра, Иордания

Одно из новых чудес света когда-то было столицей Набатейского царства. Город был богатым, поскольку находился на перекрестке двух важных сухопутных торговых путей, но потерял былое могущество, когда открыли морской путь на Восток. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть скальный храм-мавзолей.

7. Баальбек, Ливан

Древний город, жемчужина которого – храм Юпитера. Величественное здание поражает воображение своими размерами - каждая колонна сооружения весит 1000 тонн.

Александра Ненько, Доцент института дизайна и урбанистики университета ИТМО:

«Любое чудо древнего мира восхищает мастерством художественного зодчества и неразгаданными инженерными решениями и поражает количеством затраченных ресурсов.

Так мавзолей императора Цинь Шихуанди будоражит воображение натурализмом, богатством и детальностью проработки всех статуй. Вместе с изваяниями, предметами быта и драгоценностями, в гробнице нашли тысячи скелетов рабочих и наложниц императора: первые не должны были поведать миру тайну гробницы, а вторые — не имели права жить после смерти своего господина.

Гробница императора, объединившего китайские царства в одну империю, поражает невероятным себялюбием и жестокостью по отношению к умерщвленным в гробнице людям.

Не менее поразителен "Стоунхендж". Важно продолжать наслаждаться символической мощью "простых" природных материалов. Казалось бы, камень и земля, а до сих пор волнуют человека, с головой ушедшего в создание синтетических и наноматериалов».

6. Терракотовая армия, Китай

Более 8 тысяч глиняных китайских воинов, коней и колесниц спрятаны под землей в гробнице императора Цинь Шихуанди в Сиане. Возможно, их намного больше – исследователи еще не осмотрели всю гробницу. Каждая статуя сделана вручную.

5. Стоунхендж, Англия

Место, овеянное магией и мистикой. По одной из версий, оно связано с Мерлином, по другой — с космическими силами. Гипотез много, но то, как валуны оказались на расстоянии 100 км от карьера, загадка.

Дмитрий Пиликин, Историк искусства, научный сотрудник Института Исследования стрит-арта:

«Самые таинственные чудеса мира обычно удивляют своей масштабностью. Тот же Ангкор-Ват настолько огромен, что его не получится осмотреть и за неделю. В этом городе, нынче полузаросшем джунглями, жило около миллиона жителей, при том, что в Париже в это же время количество жителей не превышало 400 тысяч.

Иногда сама природа создает удивительные достопримечательности. Те же Каменные шары Коста-Рики. Правда, подобного вида камни встречаются и в других частях света, в том числе и в России на островах Земли Франца-Иосифа или в Белогорском районе Крыма.

А такие достопримечательности как Ньюгрейндж показывают насколько разнообразные, и сложные исторические процессы происходили на землях, которые сегодня плотно заселены и освоены».

4. Ангкор-Ват, Камбоджа

Буддийский храмовый комплекс построили тысячу лет назад. Невероятный по размерам религиозный памятник создан без соединительных материалов: каменные блоки удерживаются под тяжестью собственного веса.

3. Каменные шары Коста-Рики

По джунглям Коста-Рики разбросаны идеальные по форме и внушительные по размеру каменные шары. Считали, что их сделала такими вода, но доказать эту гипотезу не удалось, как и найти в них спрятанный клад.

2. Ньюгрейндж, Ирландия

Коридорная гробница старше, чем египетские пирамиды. Считалось, что в усыпальнице живут эльфы и феи.

1. Дольмены Западного Кавказа, Россия

Каждая деталь дольменов весит тонны, но, что удивительно, между ними не пролезет даже лезвие ножа. Кем и зачем они были созданы пять тысяч лет назад так и не удалось установить.

Автор: Ксения Кирсанова