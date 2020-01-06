Екатеринбуржец доехал на самокате до Объединенных Арабских Эмиратов за полгода

Житель Урала преодолел на самокате почти шесть тысяч километров, проделав путь из Екатеринбурга в Дубай.

Как пишет «Российская газета», путешествие Владислава Белозерова было задумано ради попадания в Книгу рекордов Гиннесса.

Комитет Книги одобрил заявку в марте прошлого года, 23 июня екатеринбуржец вместе с другом отправился в путь. Дорога до Челябинска заняла три дня. Затем путешественники проехали Уфу, Набережные Челны и Казань. Из Воронежа Белозеров выехал в одиночку.

По его словам, поездка вряд ли попадет в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку часть маршрута была преодолена на попутном транспорте. Тем не менее путешествие подарило «много впечатлений, знакомств и другие взгляды на жизнь», отметил молодой человек.