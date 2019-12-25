ФПК попросит пассажиров с нижних полок вагона приютить соседей сверху

В новых электронных билетах поездов дальнего следования появилось обращение к пассажирам, купившим место на нижней полке, пишут «РИА Новости». В тексте компания просит их позволить гражданам, едущим на верхних местах плацкарта и купе, сидеть внизу в дневное время суток.

Также в билетах уточняется, что стол предназначен для всех получателей услуг. Для пассажиров с верхних полок уточняется, что место для их багажа находится на третьей полке.

Позже пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК) уточнила, что обращение к покупателям с нижних полок не означает, что у их соседей сверху имеется полное право на место внизу. Он может расположиться там только с разрешения основного владельца, пишет ТАСС.

В ФПК напомнили, что в случаях, когда пассажир не может оставаться на верхней полке (к примеру, при приеме пищи или кормлении грудью), проводник или начальник поезда может временно разместить человека на свободном месте.