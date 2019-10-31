Паломниками в России смогут заниматься только религиозные организации

Начиная с 1 ноября паломнические поездки и туры имеют право организовывать только религиозные организации.

Как сообщает РБК, в России вступает в силу соответствующий пакет поправок к закону о туристской деятельности и закону о свободе совести и религиозных организациях, который должен оградить паломников от недобросовестных организаторов поездок.

Отмечается, что особенно актуально нововведение для Башкирии, многие жители которой исповедуют ислам и совершают хадж. Ранее туры для паломников в Саудовскую Аравию здесь осуществляли девять аккредитованных туристических фирм. Как рассказали в Госсобрании республики, люди годами копят на поездку, средняя стоимость которой составляет 180 тысяч рублей. При этом за последние два года 136 мусульман из Башкирии, планировавших приобрести хадж-тур, стали жертвами мошенников.