Эксперты связывают прирост числа иностранных туристов в России с ЧМ-2018

Заполненность гостиниц Москвы летом 2019 года превысила показатели прошлого года, когда в стране проходил Чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает портал «Секрет фирмы» со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL. Увеличилось число постояльцев и в гостиницах Санкт-Петербурга и Сочи.

За три месяца лета загрузка гостиничных номеров в столице составила 87,4%, что на 2% больше, чем в прошлом году во время проведения мундиаля. В Санкт-Петербурге прирост клиентов в гостиничном бизнесе составил на 15%. Летом этого года в среднем по городу были заняты 88% номеров. До 74% этот показатель вырос в Сочи, что больше на 6% по сравнению с летом-2018.

Ожидаемо снизились цены на гостиничный сервис в минувшем летнем сезоне: в люксовых отелях Москвы некоторые номера сдавались дешевле на 55–61%.

Общий прирост числа туристов из зарубежья летом 2019 года составил 15–20%. Главы департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяны Веллер считает это результатом удачно проведенного Чемпионата мира в 2018 году.