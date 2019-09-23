Росавиация просит ещё 9,2 млрд рублей на недостроенную в "Домодедово" полосу

Росавиация запросила 11,4 миллиарда рублей на завершение строительства аэродромной инфраструктуры «Домодедово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

1,5 миллиарда рублей из этой сумму необходимо на укладку перронов для стоянки самолетов рядом с новым сегментом терминала, из-за отсутствия которого объект не используется уже более года, ещё 708 миллионов рублей – на реконструкцию действующей взлетно-посадочной полосы, контракт по которой был заключен в 2012 году.

Оставшиеся 9,2 миллиарда требуются для строительства новой взлетно-посадочной полосы, которую начали строить в 2014 году, а должны были достроить в 2016 году, но при строительстве у подрядчика возникли финансовые трудности и он был признан банкротом.