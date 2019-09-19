В Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу, которую строили 10 лет

Столичный аэропорт Шереметьево стал третьей в России авиагаванью с тремя взлетно-посадочными полосами.

Как передает агентство городских новостей «Москва», 19 сентября в международном аэропорту Шереметьево запустили в эксплуатацию третью ВПП для всех типов как российских, так и иностранных самолетов. Строительство полосы, обошедшееся в 55,7 млрд рублей без учета выкупа земель, продолжалось с 2009 года.

Отмечается, что полоса размерами 3,2 тысячи на 60 метров позволит авиагавани увеличить пропускную способность с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Кроме того, теперь Шереметьево стал единственным аэропортом в России с тремя ВПП.

По словам главы совета директоров Шереметьево Александра Пономаренко, этот и другие новые объекты позволят авиагавани до 2026 года войти в топ-10 крупнейших в мире, а также нарастить пропускную способность до 100 миллионов пассажиров в год.