Авиабилеты могут подорожать из-за нового постановления правительства

Системы бронирования авиабилетов на внутренние перелеты будут обязаны перенести серверы с персональными данными граждан на территорию России, сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о пяти системах, которыми пользуются большинство российских авиакомпаний.

В постановлении указывается, что мера принята для обеспечения суверенитета страны при выполнении внутренних перелетов. Теоретически иностранные спецслужбы, пользуясь этой базой, могут следить за перемещениями российских чиновников и военнослужащих.

Совладелец сервиса онлайн-бронирования Biletix Александр Сизинцев предположил, что для переноса серверов западным компаниям могут потребоваться сотни миллионов долларов. Президент компании Utair Павел Пермяков заявил, что перенос серверов в конечном итоге отрицательно скажется на ценах авиабилетов.

Согласно постановлению, перенос должен произойти не позднее 31 октября 2021 года.