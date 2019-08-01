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Авиабилеты могут подорожать из-за нового постановления правительства

Туризм
17:36, 01 августа 2019

Системы бронирования авиабилетов на внутренние перелеты будут обязаны перенести серверы с персональными данными граждан на территорию России, сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о пяти системах, которыми пользуются большинство российских авиакомпаний. 

В постановлении указывается, что мера принята для обеспечения суверенитета страны при выполнении внутренних перелетов. Теоретически иностранные спецслужбы, пользуясь этой базой, могут следить за перемещениями российских чиновников и военнослужащих.

Совладелец сервиса онлайн-бронирования Biletix Александр Сизинцев предположил, что для переноса серверов западным компаниям могут потребоваться сотни миллионов долларов. Президент компании Utair Павел Пермяков заявил, что перенос серверов в конечном итоге отрицательно скажется на ценах авиабилетов.

Согласно постановлению, перенос должен произойти не позднее 31 октября 2021 года.

Теги: Медведев

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