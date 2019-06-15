11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом с россиянами в Анталье

Утром в субботу, 15 июня, туристический автобус, в котором находились граждане РФ, столкнулся с автомобилем в Анталье.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье. Уточняется, что авария произошла на трассе Кумлуджа — Анталья. Туристический микроавтобус столкнулся с автомобилем. В результате пострадали 11 человек, двое из них — граждане РФ.

«Среди госпитализированных были два гражданина Российской Федерации 1991 и 1986 годов рождения. Им была оказана необходимая медицинская помощь, через какое-то время они были выписаны из больницы», — рассказали в генконсульстве.

Власти начали расследование ДТП.