СМИ сообщили о нехватке в Шереметьево более 200 грузчиков

Массовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в аэропортовой отрасли. Издание уточняет, что раньше обработкой багажа занимался «Аэрофлот». В начале 2019 года эти функции были переданы компании «Шереметьево Хендлинг», которая ранее не выполняла работы такого объема. В результате с конца мая начали происходить задержки в выдаче багажа — некоторые туристы ждали чемоданы до 5 часов.

Источники издания утверждают, что для бесперебойной доставки багажа аэропорту не хватает порядка 250 сотрудников. «Проблема в том, что существенно вырос объем перевозок и перевозимого багажа. На данный момент идет набор персонала, чтобы закрыть существующие пробелы в ресурсах и стабилизировать ситуацию», — сказали газете в аэропорту.