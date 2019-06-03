Персонал турбазы «Новинки» в Нижегородской области отказал группе ВИЧ-положительных туристов в размещении.

Об этом «Интерфаксу» рассказала Ольга Кузьмичева, директор благотворительного фонда «СТЭП», который занимается помощью ВИЧ-положительным.

«Группе из 50 ВИЧ-положительных человек, среди которых и дети, и взрослые, 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки". Вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых такой диагноз», — сказала Кузьмичева.

Она объяснила, что фонд год назад устраивал на базе семинары, посвященные профилактики вируса, «и все было нормально». «Этот отказ был удивителен, говорит о невежестве людей», — добавила Кузьмичева.

Администратор туристической базы в разговоре с агентством подтвердил, что туристам отказали в размещении. «Сотрудники пришли к руководителю турбазы, высказали опасения о том, что непонятно как работать с такими детьми, не страшен ли этот диагноз. Поэтому было принято решение вернуть аванс данной группе», — сказал собеседник агентства.